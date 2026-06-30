Coupe du monde 2026 : une édition historique pour tout un continent qui y croit

Aba Sylla et Omar Gomis sont arrivés dans l’une des zones de supporters de la Coupe du monde à Dakar, vêtus de ce qui est devenu leur tenue quotidienne pendant le tournoi : des chemises, des pantalons et des casquettes assortis aux couleurs du drapeau sénégalais.

Sylla conduisait une moto décorée de la même manière, avec une photo de lui-même recouverte de peinture jaune, rouge et verte collée sur le garde-boue avant.

Sylla et Gomis sont membres du fan-club officiel de l’équipe nationale sénégalaise de football, appelé le « 12ème Gaïndé » – ce qui signifie « 12e lion » en wolof, en référence à la mascotte du Sénégal, le lion –, qui est reconnu par le gouvernement et dont les frais de déplacement pour assister aux matchs sont souvent pris en charge.

Ce sont des super-supporters sénégalais, mais ils mobilisent également les fans de football pour qu’ils assistent à tous les matchs africains. Ils espéraient une forte affluence dans la fan zone pour le match de la Côte d’Ivoire mardi soir contre la Norvège.

« Pendant la Coupe du monde, tous les pays africains qui y participent se rassemblent », a déclaré Sylla. « Car si la Côte d’Ivoire joue, c’est l’Afrique qui joue. Si le Sénégal joue, c’est l’Afrique qui joue. »

C’est la quatrième fois que le Sénégal participe à la Coupe du monde. Mais le tournoi de cette année est historique pour l’Afrique dans son ensemble.

Un nombre record de dix équipes africaines se sont qualifiées pour la Coupe du monde, et un autre record a été établi puisque neuf d’entre elles ont atteint les seizièmes de finale. L’Afrique du Sud a été éliminée dimanche, mais le Maroc a éliminé les Pays-Bas lundi soir et les autres équipes africaines s’apprêtent à jouer au cours de cette semaine.

C’était la première qualification du Cap-Vert, et le Congo s’est qualifié pour la Coupe du monde pour la première fois depuis plus de 50 ans.

Depuis un bar au Ghana, Johnson Gameli Kportufe a déclaré que cette Coupe du monde était passionnante pour un fan de football africain. « Je pense que nous progressons, l’Afrique, oui, nous progressons. Car neuf équipes sur dix se sont qualifiées pour la deuxième phase », a-t-il déclaré.

L’analyste sportif africain Colin Udoh a expliqué qu’une combinaison de facteurs avait empêché le football africain d’atteindre son plein potentiel par le passé, allant de la discipline sur et en dehors du terrain à des arbitrages partiaux.

« Les fédérations ne paient pas les joueurs à temps, ne leur accordent pas le traitement professionnel qu’ils méritent ou ne prennent tout simplement pas les mesures nécessaires pour que les joueurs puissent évoluer à un haut niveau, et tout cela se répercute toujours sur le terrain », a-t-il déclaré.

Mais, a-t-il ajouté, le talent a toujours été présent.

M. Udoh a ajouté que, malgré ces problèmes internes, le football africain a été sous-estimé par la communauté internationale du football.

« Pendant trop longtemps, le football africain a été méprisé », a-t-il déclaré. Mais il estime qu’avec les performances des équipes africaines lors de cette Coupe du monde, leur compétitivité devient de plus en plus évidente.

« Récemment, à l’approche de cette Coupe du monde, le sélectionneur italien Gennaro Gattuso a déclaré que les équipes africaines devraient avoir moins de places en Coupe du monde. Le président de l’UEFA a tenu des propos similaires. L’Afrique a donc toujours eu du talent. Je pense que le monde commence désormais à s’en rendre compte. »