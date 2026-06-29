Mondial 2026 : à 74 ans, Hugo Broos s'apprête à tirer sa révérence

Le parcours de l'Afrique du Sud à la Coupe du monde 2026 s'est achevé en seizièmes de finale par une défaite face au Canada (1-0), mais Hugo Broos quitte Los Angeles la tête haute.

Quelques minutes après l'élimination, le sélectionneur belge s'est dit « toujours aussi fier » de son équipe, saluant un tournoi historique marqué par une première qualification des Bafana Bafana pour la phase à élimination directe.

À 74 ans, Broos n'a toutefois pas confirmé qu'il s'agissait de son dernier match sur un banc. Alors qu'il avait annoncé avant le Mondial son intention de prendre sa retraite, il a reconnu que la décision n'était plus aussi évidente. « Nous prendrons la décision dans les jours à venir. Ce ne sera pas une décision facile après cette bonne Coupe du monde », a-t-il déclaré.

Face au Canada, le sélectionneur estime que son équipe a payé un déficit de puissance et de vitesse, des qualités devenues indispensables au plus haut niveau. Il retient néanmoins les progrès accomplis par un groupe qu'il juge capable de franchir un nouveau palier dans les prochains mois. Broos a également confié son regret de ne pas avoir pu défier le Maroc en huitièmes de finale, un rendez-vous que ses joueurs espéraient décrocher en éliminant les Canadiens.

Cette campagne mondiale vient couronner le travail entrepris depuis son arrivée à la tête de la sélection sud-africaine. En mettant fin à une longue absence de l'Afrique du Sud sur la scène mondiale et en guidant les Bafana Bafana vers leur meilleur parcours en Coupe du monde, le technicien belge a profondément transformé une équipe en manque de repères. Il avait déjà conduit la sélection à une remarquable troisième place lors de la Coupe d'Afrique des nations 2023.

Le parcours d'Hugo Broos dépasse toutefois largement son aventure sud-africaine. Ancien international belge à 24 reprises, il a remporté, sous les couleurs d'Anderlecht, deux Coupes des vainqueurs de coupe ainsi qu'une Coupe de l'UEFA. Devenu entraîneur, il a ensuite conquis trois titres de champion de Belgique avant de s'imposer sur le continent africain en offrant au Cameroun la Coupe d'Afrique des nations en 2017, puis en redonnant à l'Afrique du Sud une place parmi les sélections qui comptent.

Qu'il décide ou non de prolonger l'aventure de quelques mois, Hugo Broos laisse derrière lui l'image d'un entraîneur capable de rebâtir des sélections nationales et de leur insuffler une ambition nouvelle, faisant de son passage à la tête des Bafana Bafana l'un des plus marquants de leur histoire récente.