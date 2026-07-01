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Af.du Sud : la police qualifie les manifestations du 30 juin de ''pacifiques''

Tebello Mosikili, lieutenant-général et commissaire nationale par intérim du Service de police sud-africain   -  
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By Rédaction Africanews

Afrique du Sud

Les manifestations anti-immigrés organisées en Afrique du Sud mardi à l’appel de groupes d’initiatives citoyenne se sont déroulées de manière apaisée.

C’est en tout cas qu’a déclaré la police sud-africaine mercredi. Se félicitant de l’exercice dans les normes d’un droit inscrit dans la loi fondamental.

''[La] majorité des manifestations organisées à travers le pays se sont déroulées dans le calme. Les Sud-Africains ont exercé leur droit constitutionnel et la grande majorité d’entre eux l’ont fait de manière pacifique, responsable et dans le respect des lois en vigueur.'', a déclaré Tebello Mosikili, lieutenant-général et commissaire nationale par intérim du Service de police.

Pourtant, des pillages et saccages de magasins ont été signalés dans certaines villes. Mais la police dédramatise.

''Des renforts ont été déployés pendant la nuit dans différentes régions, principalement dans le Gauteng, le Cap-Oriental, le KwaZulu-Natal, l’État libre et le Cap-Occidental, en réponse à des incidents isolés de pillages et d’actes criminels.'', a affirmé Tebello Mosikili.

Des groupes anti-immigration appellent à l'expulsion des migrants sans-papiers. Mais dans la pratique, même les étrangers en situation régulière seraient pris pour cible par les manifestants.

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