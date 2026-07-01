L’épidémie d’Ebola pourrait coûter jusqu’à 3,6 milliards de dollars à l’Afrique

L’Organisation des Nations Unies met en garde contre les conséquences sanitaires, économiques et sociales de l’épidémie d’Ebola en Afrique centrale, susceptible de provoquer des pertes de plusieurs milliards de dollars et une aggravation de la pauvreté.

Selon un rapport du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), l’épidémie pourrait coûter jusqu’à 3,6 milliards de dollars au continent africain dans son scénario le plus défavorable, ainsi que la perte d’environ 328 000 emplois. À l’inverse, un scénario de confinement limité aux pays touchés réduirait l’impact à environ 1 milliard de dollars de perte de PIB pour la seule République démocratique du Congo.

Sur le plan sanitaire, les autorités congolaises font état d'au moins 1 307 cas et 377 décès depuis la déclaration de l’épidémie le 15 mai. Celle-ci est causée par la souche Bundibugyo du virus Ebola, pour laquelle il n’existe ni vaccin ni traitement validé. Des cas plus limités ont été signalés en Ouganda.

Les experts alertent par ailleurs sur un risque de propagation régionale vers plusieurs pays voisins, notamment le Soudan du Sud, le Rwanda et l’Angola.

Le PNUD souligne également que l’impact dépasse la seule dimension sanitaire : l’épidémie pourrait aggraver la pauvreté, touchant jusqu’à près d’un million de personnes supplémentaires en République démocratique du Congo. L’agence onusienne met en garde contre une crise prolongée du développement si la réponse internationale n’est pas renforcée rapidement.