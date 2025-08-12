Bienvenue sur Africanews

Méditerranée : une migrante enceinte évacuée par hélicoptère vers Malte

Une migrante enceinte prête à être évacuée   -  
Wakam, Nathalie/
By Rédaction Africanews

Malte

Des membres  Sea-Watch ont secouru lundi des migrants en méditerranée dont une femme dans un état '' préoccupant''. La patiente a été évacuée grâce à un  hélicoptère fourni par Malte. 

Enceinte, ses eaux se sont rompues après le sauvetage. Obligeant Sea-Watch a lancé un appel à l’évacuation médicale, son état pouvant nécessité une intervention chirurgicale.  

Soixante sept personnes au total qui se trouvaient dans une embarcation de fortune. Elles ont été transférées dans le bateau de l’organisation caritative allemande.  

Selon un rapport de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes Frontex publié le 8 août, si le nombre d'arrivées de migrants en Europe a diminué cette année, 36 700 personnes ont traversé la Méditerranée centrale, soit une augmentation de 9 % par rapport à la même période en 2024. 

