Mer Méditerranée : le navire Life Ship sauve 118 migrants vers Malte

L'équipage du navire de secours privé Life Ship a sauvé des dizaines de personnes dans les eaux internationales de la zone de recherche et de sauvetage maltaise entre le mercredi 8 novembre au soir et le jeudi 9 novembre au matin.

Le Life Ship, géré par le groupe à but non lucratif Emergency, a mené deux opérations différentes, l'une à l'aube pour sauver 41 personnes dans un bateau en fibre de verre et l'autre dans la nuit pour sauver 77 migrants dans un bateau en bois.

Selon un communiqué d'Emergency, quatre mineurs non accompagnés, dont une fille, figurent parmi les personnes secourues.

Les migrants étaient érythréens, éthiopiens, soudanais, bangladais, pakistanais, syriens, égyptiens et palestiniens.

Selon le ministère italien de l'intérieur, plus de 145 000 migrants sont arrivés en Italie par la mer en 2023.

Ces sauvetages ont eu lieu la semaine même où le premier ministre italien, M. Giorgia, a signé un accord avec l'Albanie pour mettre en place un centre de détention dans un port albanais et y envoyer 3 000 migrants par mois secourus par des navires italiens.