Iran : une nouvelle banderole représentant Trump allongé dans un cercueil à Téhéran

Une immense banderole représentant Donald Trump allongé dans un cercueil a été installée dans le centre de Téhéran, symbole de la montée des tensions entre l'Iran et les États-Unis. Sur le terrain, les États-Unis ont lancé mercredi une vague de frappes contre l'Iran, après avoir réimposé un blocus naval, marquant ainsi le retour à la guerre entre les deux adversaires.

Près d'un mois après avoir signé un protocole d'accord visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient qui a débuté en février, les deux camps ont repris les combats en lançant des frappes contre des cibles dans toute la région.

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont déclaré avoir pris pour cible la 5e flotte américaine à Bahreïn, où l'armée a indiqué avoir intercepté des attaques visant des cibles civiles, tandis que les forces armées jordaniennes ont affirmé avoir abattu trois missiles lancés depuis la République islamique.

Le président américain Donald Trump a quant à lui averti qu'il menaçait d'étendre les frappes la semaine prochaine pour viser des centrales électriques et des ponts, à moins que Téhéran ne revienne à la table des négociations.

« La semaine prochaine, la situation va vraiment empirer pour eux », a-t-il déclaré à Fox News. Malgré la reprise des hostilités, les pourparlers menés sous l'égide d'un médiateur entre les deux parties n'ont pas officiellement pris fin.

Au cœur de la reprise des hostilités se trouve le différend concernant le détroit d'Ormuz, une voie navigable essentielle pour les flux mondiaux de pétrole et de gaz.

L'accord « démantelé »

L'Iran a bloqué le détroit d'Ormuz après l'attaque massive lancée par les États-Unis et Israël le 28 février, s'en servant pendant des mois comme moyen de pression contre ses adversaires avant de le rouvrir brièvement, puis de réaffirmer qu'il resterait fermé « jusqu'à ce que les États-Unis mettent fin à leur agression ».

Les États-Unis, quant à eux, ont réinstauré leur propre blocus sur les ports iraniens, même si Trump est revenu sur son projet d'imposer une taxe de 20 % aux navires empruntant le détroit.

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi, a déclaré que la reprise du blocus américain « a, d'une certaine manière, réduit à néant le mémorandum d'Islamabad », faisant référence à l'accord provisoire conclu le mois dernier visant à mettre fin aux hostilités et à poursuivre les pourparlers de paix.

Quelques jours après la reprise des hostilités, le Commandement central américain (CENTCOM) a déclaré avoir lancé « une vague de frappes… visant à affaiblir davantage les capacités militaires utilisées par les forces iraniennes pour attaquer le trafic maritime commercial dans le détroit d’Ormuz ».

Les médias d'État iraniens ont fait état d'explosions près de la ville portuaire de Bandar Abbas, sur l'île de Qeshm et à Bandar Imam Khomeini. Ils ont ensuite indiqué que de nouvelles frappes américaines avaient touché la ville portuaire de Bushehr, dans le sud du pays, où se trouve la seule centrale nucléaire civile du pays.

À Téhéran, la capitale, rien ne laissait présager d'un retour au conflit : les Iraniens se pressaient en masse dans les cafés pour suivre la demi-finale de la Coupe du monde opposant la France à l'Espagne, comme l'ont constaté des journalistes de l'AFP.

Mais au Koweït, qui a été pris pour cible à plusieurs reprises tout au long de la guerre, la population était inquiète.

« Chaque jour, je me réveille en me demandant si la situation va s'apaiser ou s'aggraver », a déclaré Mustafa Mohamed, un comptable soudanais de 39 ans vivant dans ce pays du Golfe. « Il est devenu difficile de se sentir serein ou de faire des projets, car l'incertitude ronge tout le monde. »

George Atef, un fonctionnaire égyptien de 38 ans en poste au Koweït, a déclaré : « Ce qui m'épuise le plus, c'est de ne pas savoir quand cette situation prendra fin — l'attente elle-même est devenue épuisante. »

Trump supprime la taxe

Depuis le début de la guerre, l'Iran a affirmé son contrôle sur le détroit d'Ormuz et a ouvert le feu sur des navires qui empruntaient des routes qu'il juge non autorisées.

« Les opérations de représailles menées par les combattants se poursuivront, et le détroit d'Ormuz restera fermé jusqu'à ce que les États-Unis mettent fin à leurs actes d'agression », a déclaré le Corps des Gardiens de la Révolution islamique.

Un pétrolier norvégien a été touché par une explosion provoquée par un engin non identifié au large des côtes omanaises tôt mardi matin, a indiqué la société de gestion de crise MTI Network.

Le Koweït a quant à lui déclaré qu'un de ses navires de guerre avait été touché lors d'une salve de missiles et de drones iraniens, blessant quatre membres d'équipage.

Trump a quant à lui déclaré qu'il renonçait à la taxe prévue sur les navires transitant par le détroit d'Ormuz, qu'il avait annoncée lundi, pour la remplacer par des accords commerciaux avec ses alliés du Golfe.

« J'ai décidé de remplacer les frais de remboursement de 20 % imposés par les États-Unis par des accords commerciaux et d'investissement que les différents États du Golfe concluront avec les États-Unis », a déclaré Trump dans un message publié sur son réseau social Truth Social.

Depuis la semaine dernière, de nouvelles attaques américaines ont fait au moins 30 morts en Iran, a déclaré la porte-parole du gouvernement, Fatemeh Mohajerani.

Par ailleurs, l'armée a annoncé que sept de ses membres avaient été tués lors des frappes de mercredi dans le sud-est.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, dont le pays n'est pour l'instant pas entré en guerre, a averti mardi les dirigeants iraniens qu'Israël leur porterait un coup sévère s'ils lançaient une attaque contre son pays.

S'exprimant depuis Dimona, une ville du sud du pays où l'on pense généralement que se trouve l'arsenal nucléaire non déclaré d'Israël, il leur a déclaré : « Ne comptez pas sur le fait que la situation restera calme si vous nous attaquez. »