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Clap de fin pour la force africaine en Somalie ?

Des soldats somaliens patrouillent dans une rue après les affrontements qui ont opposé, jeudi 4 juin 2026 à Mogadiscio, en Somalie   -  
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By Rédaction Africanews

Etats-Unis d'Amérique

La force de l’Union africaine en Somalie est en danger. Et pour cause : la décision des États-Unis de mettre fin, cette année, aux versements destinés au Bureau d'appui des Nations unies en Somalie, qui fournit l'essentiel du financement de la mission africaine dans le pays.

Avec ses 12 000 soldats, la mission militaire africaine est la principale force de soutien à l’armée somalienne dans sa lutte contre l'insurrection d'Al-Shabaab.

Mais, dans une lettre datée du 1er juillet adressée à l’Union africaine, Washington invoque le manque de progrès dans la lutte contre les islamistes dans le pays de la Corne de l’Afrique.

Les États-Unis ont par ailleurs annoncé qu’ils vont bloquer tout nouveau soutien logistique de l’ONU à la mission.

Washington a versé près de 2 milliards de dollars aux missions de l’ONU en Somalie depuis 2007, et plus de 1,6 milliard de dollars aux troupes africaines déployées dans ce pays.

Vendredi, l’Union africaine a convoqué une réunion d’urgence face à la situation.

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