Des milliers de Sénégalais à l'inauguration du stade Abdoulaye Wade

Des milliers de Sénégalais se sont déplacés en bus et en train pour assister à l'inauguration du nouveau stade du Sénégal, situé à Diamniadio près de Dakar qui a reçu le nom de l'ancien président Abdoulaye Wade.

Des milliers de Sénégalais se sont déplacés en bus ou en train pour rallier le nouveau stade de 50.000 places, qui a reçu le nom de l'ancien président du pays Abdoulaye Wade.

Le choix du nom de l'ancien chef de l'Etat est un "hommage à son parcours multidimentionnel, intellectuel, panafricaniste, homme politique et ancien président du Sénégal", a déclaré l'actuel président sénégalais Macky Sall mardi lors de la cérémonie d'inauguration.

"Cette belle infrastructure dédiée à la jeunesse est une invite à poursuivre notre chemin vers l'excellence", a estimé M. Sall.

L'enceinte est la seule homologuée par les instances internationales, la Confédération africaine de football ayant retiré son homologation au stade Lat Dior, dans la région de Thiès (70 km de Dakar), en mai 2021.

"C'est une fierté d'avoir un stade aussi beau au Sénégal. Le pays avait besoin de ça pour redorer l'image de son football", a dit Bamba Dieng, 24 ans, l'un des spectateurs.

"Je n'ai jamais vu un aussi beau stade. J'espère qu'il sera bien entretenu pour qu'il dure très longtemps", a déclaré pour sa part Ibou Ngom, 29 ans.

"Hub sportif"

Ce nouveau stade a été construit en un an et demi par une société turque pour un coût de 156 milliards de FCFA. C'est le deuxième plus grand édifice sportif du pays après le stade Léopold Sédar Senghor (60.000 places) construit en 1985 à Dakar.

"Il fallait pour ce que représente le football au Sénégal, pour tout ce que le Sénégal compte de grands joueurs, un stade à la dimension de cette équipe", a analysé El Hadj Thierno Dramé, journaliste sportif.

La nouvelle construction s'inscrit dans une dynamique de faire de Dakar "un hub sportif" afin d'éviter que des matches soient délocalisés jusqu'en Asie, a dit Mbaye Jacques Diop, conseiller en communication du ministère des Sports. Le stade est doté d'une centrale solaire d'une puissance de deux mégawats, qui le rend "quasi-autonome en électricité", selon Macky Sall.

Le Stade Abdoulaye Wade, initialement baptisé Stade du Sénégal, a été officiellement inauguré mardi par le président Macky Sall, en présence de plusieurs chefs d'Etats dont le président turc Recep Tayyip Erdogan, le président rwandais Paul Kagamé ou encore le président du Libéria et ancien footballeur international George Weah. Le président de la Fifa Gianni Infantino figurait également parmi de nombreuses autres personnalités.

Le stade accueillera sa première grande rencontre le 29 mars. Le Sénégal qui a battu l'Égypte en finale de la CAN va recevoir les Pharaons en match retour comptant pour les barrages de la Coupe du monde 2022 Le Sénégal est dans une phase de réhabilitation de ses stades. Le pays est l'hôte des jeux Olympiques de la jeunesse qui vont se tenir en 2026.