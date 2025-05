USA : commémoration du 5e anniversaire de la mort de George Floyd

Des défenseurs des droits civiques et des milliers de personnes se sont réunis à Houston, dimanche, pour commémorer la mort de l’Afro-Américain George Floyd, tué par un policier blanc le 25 mai 2020.

Cinq après sa mort, de nombreuses batailles ont été menées, mais sans véritable évolution. Le vice, aurait changé de forme selon Philonise Floyd, frère de George Floyd.

"Nous vivons en ce moment une sorte de chaos organisé. Nous avons marché sur cette terre en faisant tout ce que nous étions censés faire. Nous avons manifesté. Nous avons l’essentiel pour inciter les gens à se battre pour lui, mais aussi Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, Stephon Clark."

Pour marquer cette triste célébration, des services religieux, des concerts et veillées ont eu lieu dans tout le pays.

Le révérend Al Sharpton, leader des droits civiques s'est adressé aux journalistes après un service funèbre à Houston.

"C'est en 1955 que le boycott des bus de Montgomery a commencé. Ce n'est qu'en 1964 que le Congrès a adopté la loi sur les droits civiques. Ils ont continué à se battre pendant neuf ans et n'ont jamais abandonné. Et nous, cinq ans plus tard, nous n'abandonnerons pas. Ils peuvent boycotter et annuler les décrets d'accord, mais ils ne peuvent pas nous empêcher de les mettre en œuvre. Le maire de Minneapolis a déclaré qu'il s'y conformerait de toute façon. Nous allons maintenir la pression. Au nom de George, le maintien de l'ordre ne sera plus le même aux États-Unis d'Amérique".

Cette commémoration intervient au moment où Donald Trump a abandonné les poursuites judiciaires contre les forces de l’ordre de Minneapolis et de Louisville sur leurs usages excessifs de la force envers les noirs.