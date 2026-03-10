Haïti : plus de 1200 personnes tuées par des frappes de drones

Des civils ont été tués lors de frappes de drones visant des gangs en Haïti. Selon l’ONG Human Rights Watch, au moins 1 243 personnes sont mortes lors de 141 opérations menées entre le 1er mars 2025 et le 21 janvier dernier.

Pour l’organisation, les forces de sécurité haïtiennes feraient appel à des prestataires privés de sécurité qui utilisent de plus en plus des drones, une stratégie qui provoquerait de nombreux dommages collatéraux parmi les civils. « Des dizaines de personnes, dont de nombreux enfants, ont été tuées ou blessées lors de ces opérations meurtrières menées par des drones », affirme Juanita Goebertus, directrice pour les Amériques à Human Rights Watch.

Elle appelle les autorités haïtiennes à renforcer le contrôle de ces opérations. La situation sécuritaire dans le pays reste extrêmement préoccupante. Les gangs contrôlent désormais près de 90 % de la capitale, Port-au-Prince, et ont tué près de 6 000 personnes en 2025, selon les United Nations. Cette insécurité a provoqué le déplacement d’environ 1,4 million de personnes, soit près de 10 % de la population. Par ailleurs, près de la moitié des Haïtiens souffrent d’une insécurité alimentaire aiguë, dont 1,2 million d’enfants de moins de cinq ans.