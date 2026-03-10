Bienvenue sur Africanews

Haïti : plus de 1200 personnes tuées par des frappes de drones

Un homme traverse une rue déserte dans le quartier Delmas de Port-au-Prince, en Haïti, le mercredi 11 février 2026. (AP Photo/Odelyn Joseph)   -  
By Rédaction Africanews

avec AP, AFP

Haïti

Des civils ont été tués lors de frappes de drones visant des gangs en Haïti. Selon l’ONG Human Rights Watch, au moins 1 243 personnes sont mortes lors de 141 opérations menées entre le 1er mars 2025 et le 21 janvier dernier.

Pour l’organisation, les forces de sécurité haïtiennes feraient appel à des prestataires privés de sécurité qui utilisent de plus en plus des drones, une stratégie qui provoquerait de nombreux dommages collatéraux parmi les civils. « Des dizaines de personnes, dont de nombreux enfants, ont été tuées ou blessées lors de ces opérations meurtrières menées par des drones », affirme Juanita Goebertus, directrice pour les Amériques à Human Rights Watch.

Elle appelle les autorités haïtiennes à renforcer le contrôle de ces opérations. La situation sécuritaire dans le pays reste extrêmement préoccupante. Les gangs contrôlent désormais près de 90 % de la capitale, Port-au-Prince, et ont tué près de 6 000 personnes en 2025, selon les United Nations. Cette insécurité a provoqué le déplacement d’environ 1,4 million de personnes, soit près de 10 % de la population. Par ailleurs, près de la moitié des Haïtiens souffrent d’une insécurité alimentaire aiguë, dont 1,2 million d’enfants de moins de cinq ans.

