Football : à chacun son trophée de la Coupe du Monde en Lego

Football
Il s'agit d'un trophée de la Coupe du monde de football grandeur nature, composé de 2 842 briques Lego. Mercredi, Lego s'est associé à la FIFA pour annoncer le lancement, l'année prochaine, de la première gamme dédiée à la Coupe du monde de la célèbre marque danoise de jouets.
La version Lego du trophée présenté pour la première fois lors de la Coupe du monde de 1974 aura exactement la même hauteur, soit 36,8 cm.
Mais le trophée en briques Lego sera en plastique au lieu d'être en or massif 18 carats et en malachite verte, et plus facile à soulever que l'original qui pèse 6,175 kg.
Il sera mis en vente au prix de 200 dollars en mars et comprendra "une scène cachée qui peut être ouverte grâce à un rabat dans la partie supérieure du globe", a déclaré Lego dans un communiqué.
La FIFA conserve le trophée original à Zurich.
La première Coupe du monde masculine à 48 équipes, co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, débutera le 11 juin.
01:00
Rugby : découvrez le tirage au sort de la Coupe du monde 2027
01:07
Football : le Maroc se prépare à l'aubaine touristique de la CAN 2025
00:51
Football : le Cameroun congédie son sélectionneur Marc Brys
Aller à la video
Football : 2 joueurs africains agressés lors de la dernière défaite de Nice
Aller à la video
Football : la RDC va à la CAN 2025 sans Yoane Wissa
00:47
Cameroun : Samuel Eto’o réélu à la tête de la Fecafoot