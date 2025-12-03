Football : à chacun son trophée de la Coupe du Monde en Lego

Il s'agit d'un trophée de la Coupe du monde de football grandeur nature, composé de 2 842 briques Lego. Mercredi, Lego s'est associé à la FIFA pour annoncer le lancement, l'année prochaine, de la première gamme dédiée à la Coupe du monde de la célèbre marque danoise de jouets.

La version Lego du trophée présenté pour la première fois lors de la Coupe du monde de 1974 aura exactement la même hauteur, soit 36,8 cm.

Mais le trophée en briques Lego sera en plastique au lieu d'être en or massif 18 carats et en malachite verte, et plus facile à soulever que l'original qui pèse 6,175 kg.

Il sera mis en vente au prix de 200 dollars en mars et comprendra "une scène cachée qui peut être ouverte grâce à un rabat dans la partie supérieure du globe", a déclaré Lego dans un communiqué.

La FIFA conserve le trophée original à Zurich.

La première Coupe du monde masculine à 48 équipes, co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, débutera le 11 juin.