Les centrales syndicales ont manifesté mercredi dans les rues de Dakar pour dénoncer le non-respect du Pacte national de stabilité sociale (PNSS), signé entre le gouvernement, les syndicats et le patronat.

Parmi les principaux points de tension figurent les licenciements jugés abusifs, un système de rémunération dans la fonction publique considéré comme inéquitable et opaque, ainsi que la question des indemnités de logement. Pour la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), la responsabilité incombe directement au Premier ministre Ousmane Sonko.

Thierno Sylla, membre de l’opposition sénégalaise, n’a pas mâché ses mots : il estime que les difficultés économiques du pays sont liées à l’incapacité du chef du gouvernement à diriger efficacement, allant jusqu’à réclamer sa démission.

De son côté, Amadou Dioune, du Syndicat unifié et démocratique des enseignants du Sénégal, considère que la question de la dette cachée a été instrumentalisée à des fins politiques. Selon lui, cette stratégie, lancée à la veille des élections législatives de 2024, a permis au parti au pouvoir de remporter une large victoire, mais a finalement contribué à fragiliser la situation économique du pays.

Le Front pour la Défense de la République (FDR), formation de l’opposition, a apporté son soutien à cette mobilisation syndicale, dans un contexte où les autorités peinent à faire face à une économie affaiblie par un niveau d’endettement élevé.

Pour l’analyste politique Babacar Ndiaye, du think tank WATHI, cette mobilisation reflète avant tout les difficultés économiques persistantes du Sénégal. Il souligne également que l’opposition y voit une opportunité de faire entendre ses revendications.

Par ailleurs, plusieurs secteurs clés, notamment l’éducation, la santé et les transports, sont également en tension. Ils menacent de se mettre en grève si leurs revendications, portant sur les primes et les conditions de travail, ne sont pas satisfaites.