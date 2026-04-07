Soudan du Sud : remaniement à la tête du Parlement de transition

Le président Salva Kiir a démis de ses fonctions, ce mardi, la présidente du Parlement de transition, Jemma Nunu Kumba, ainsi que sa vice-présidente Permena Awerial Aluong.

Première femme à occuper ce poste, Jemma Nunu Kumba 60 ans, avait été nommée en juillet 2021 par le chef de l’État, puis approuvée à l’unanimité par les deux chambres du Parlement, avec pour mission de renforcer la paix et l’unité au sein de l’institution. Selon plusieurs sources, des députés du Mouvement de libération du peuple soudanais (SPLM), au pouvoir, ont voté fin mars une motion de défiance à son encontre.

Ils dénonçaient notamment une mauvaise gestion des fonds parlementaires ainsi que des faits présumés de corruption. Il s’agit d’une première pour ce parti majoritaire, qui détient 332 sièges sur 550 au Parlement. Dans la foulée, de nouvelles nominations ont été annoncées : Joseph Ngere Paciko a été désigné président de l’Assemblée, tandis que Abuk Payiti Ayik en devient la vice-présidente. Cette décision intervient dans un contexte tendu au Soudan du Sud, marqué par une recrudescence des affrontements entre milices rivales dans l’État du Haut-Nil, où les lut