RDC : Mukwege s’insurge contre les processus de Doha et de Washington

Dans un communiqué partagé sur la toile, le docteur Denis Mukwege remet en cause les processus de Washington et de Doha, initiés pour ramener la paix dans l’est de la RDC.

Des négociations qui, selon lui, traduisent une marginalisation dangereuse du peuple congolais, mais aussi une instrumentalisation du conflit par des grandes puissances, qui seraient dirigées par leurs propres intérêts.

Denis Mukwege regrette que les Congolais continuent de supporter un coût humain important tandis que les initiatives de paix sont élaborées loin d'eux, sans transparence, sans inclusion et sans véritable volonté de s'attaquer aux causes profondes du conflit.

Pour le célèbre militant, l'accord-cadre de Doha, présenté comme un progrès, n'offre ni mécanismes contraignants, ni calendrier clair, ni garanties de mise en œuvre, ni dispositions visant à démanteler la culture de l'impunité.

À 70 ans, Denis Mukwege est un gynécologue et militant des droits de l'homme connu pour son action en faveur des femmes victimes de violences sexuelles dans l’est de la République démocratique du Congo.

Surnommé "l'homme qui répare les femmes", il a été récompensé à plusieurs reprises pour son engagement. En 2014, Denis Mukwege a reçu le prix Sakharov et en 2018, il a reçu le prix Nobel de la Paix.