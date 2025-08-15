En Irak, une marée humaine pour le pèlerinage chiite d'Arbaeen

Des millions de pèlerins se sont rendus à pied dans la ville irakienne de Karbala à l’occasion du pèlerinage chiite d’Arbaeen, considéré comme le plus grand rassemblement annuel au monde.

Ce pèlerinage a lieu 40 jours après l’Achoura, en mémoire de la mort d’un personnage central du chiisme, survenue au VIIe siècle. Il attire chaque année des foules immenses, notamment plus de deux millions d’Iraniens, ainsi que de nombreux fidèles chiites venus de l’étranger.

Les pèlerins parcourent souvent à pied de longues distances depuis des villes comme Najaf, située à 70 kilomètres au sud, ou Bagdad, à environ 90 kilomètres au nord de Karbala. D’autres viennent de toutes les régions d’Irak, voire d’au-delà des frontières.

Tout au long des itinéraires, des bénévoles installent des tentes pour offrir gratuitement nourriture, boissons, lieux de repos, matelas en mousse et couvertures, dans un esprit de solidarité religieuse.

Appelé "Ziara" en arabe, Arbaeen marque la fin de la période de deuil d’Hussein, petit-fils du prophète Mahomet, tué en 680 lors de la bataille de Karbala. Son refus de prêter allégeance au califat omeyyade, alors au pouvoir, a conduit à sa mort, un événement fondateur qui a accentué la division entre sunnites et chiites.

Son demi-frère Abbas a également perdu la vie au cours de cette bataille.

Bien que les sunnites constituent la majorité des quelque 1,5 milliard de musulmans dans le monde, les rituels chiites comme Arbaeen restent relativement peu connus. Pourtant, ce pèlerinage rassemble chaque année bien plus de participants que le Hajj en Arabie saoudite, pourtant l’un des cinq piliers de l’islam et obligatoire pour tout musulman qui en a les moyens.