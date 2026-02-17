Bienvenue sur Africanews

USA : un projet de centre de rétention pour migrants divise une commune du New Jersey

By Rédaction Africanews

avec AFP

Etats-Unis

À Roxbury, un projet de transformation d’un entrepôt en centre de détention pour migrants provoque des tensions. L’ICE prévoit d’y accueillir 1 500 personnes, tandis que la communauté se mobilise pour dénoncer le projet, qui s’inscrit dans un plan national visant à créer plusieurs installations similaires à travers les États‑Unis.

Plusieurs dizaines d’habitants se sont rassemblés à proximité du site. William Angus, militant du collectif « No ICE North Jersey », dénonce les conditions matérielles : « Il s’agit d’un entrepôt. Il est conçu pour stocker des colis et des marchandises, pas des êtres humains. Par conséquent, il ne dispose pas des infrastructures d’eau et d’assainissement adaptées pour accueillir 1 500 personnes. »

Heather McCarthy, manifestante, explique sa motivation : « J’aime les immigrés de notre communauté. Ils travaillent dur. Ce sont des familles formidables. Ils vont à l’église. Je les aime, alors je suis là pour les soutenir. »

Pour Elinor Swaynos, 58 ans, le projet illustre une inquiétude plus large : « Cela me fait peur à cause de ma couleur de peau. Bien que je sois aujourd’hui citoyenne américaine, je dois toujours avoir sur moi mon passeport, mon certificat de naissance et mes carnets de vaccination. J’ai tout dans mon sac à main. Mais je ne veux pas rester les bras croisés et ignorer la situation, car cela ferait de moi une complice. »

Certains riverains estiment au contraire qu’un centre de rétention dans la région pourrait répondre à un besoin fédéral.

Gordon Taylor, résident de Roxbury, a déclaré : « Je pense que c’est une bonne chose d’implanter ce centre ici s’il y a un besoin. Je ne suis pas opposé à ce type d’établissement de détention pour l’ICE. Il y a ici beaucoup de personnes qui sont probablement en situation irrégulière, et je pense que nous devons défendre des frontières strictes et ne pas laisser entrer des immigrés clandestins dans le pays. »

Au‑delà de Roxbury, l’ICE prévoit d’acquérir et de transformer une vingtaine d’entrepôts industriels à travers les États‑Unis en centres de détention pour migrants. Ce plan pourrait permettre à l’agence de détenir simultanément des dizaines de milliers de personnes, renforçant ainsi sa capacité à gérer les arrestations et expulsions.

