COP30 : des réductions d’émissions trop lentes pour limiter le réchauffement à 1,5°C

À l’occasion de la COP30, les experts du climat ont dressé un constat alarmant concernant l’évolution des émissions de gaz à effet de serre : malgré des décennies d’alertes et des engagements mondiaux, les efforts pour contenir le réchauffement à 1,5 °C restent insuffisants.

Bill Hare, directeur de Climate Analytics, a exprimé son inquiétude : « La hausse des températures stagne depuis quatre ans, faute d’action suffisante des États. Nous restons sur une trajectoire d’environ 2,6 °C de réchauffement, ce qui risquerait littéralement de cuire la planète. »

Depuis la signature de l'Accord de Paris en 2015, la température moyenne de la planète a déjà augmenté de près de 0,5 °C. Chaque année depuis 2015 a été plus chaude que la précédente, une tendance inquiétante qui témoigne de l’accélération du réchauffement climatique. Selon les données du service européen Copernicus, 2025 pourrait être l'une des années les plus chaudes jamais enregistrées, renforçant l’idée que la fenêtre d’action se réduit rapidement.

Niklas Höhne, chercheur au NewClimate Institute, a déclaré : « Même si nos estimations de réchauffement global n’ont pas changé, de nombreux changements sous-jacents ont eu lieu — certains positifs, d’autres négatifs. Globalement, les tendances négatives dominent : les émissions de gaz à effet de serre continuent d’augmenter. L’an passé, elles ont été supérieures à celles de l’année précédente, et les projections indiquent qu’elles le seront encore davantage cette année. En d’autres termes, les émissions récentes sont en hausse constante. »

Les experts ont souligné que cette situation alarmante découle en partie du retrait des États-Unis de l’Accord de Paris. Ce départ a fragilisé la dynamique mondiale de coopération nécessaire pour prendre des mesures concrètes et collectives contre le réchauffement climatique. Bien que les États-Unis soient revenus sous l’administration Biden, leur retrait a eu des effets délétères sur l’élan international, ralentissant les progrès dans la réduction des émissions à l’échelle mondiale.

Malgré la hausse continue des émissions, des progrès sont observés dans la transition énergétique. Les énergies renouvelables connaissent une expansion rapide : en 2023, 74 % de la croissance de la production mondiale d’électricité provenait de sources vertes, telles que le solaire et l’éolien. Toutefois, ces avancées sont loin d’être suffisantes pour inverser la tendance et atteindre les objectifs climatiques fixés par l’Accord de Paris.