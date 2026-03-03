Oscars 2026 : "The Devil is Busy", le combat d'une clinique pour l'avortement

Le court métrage documentaire « The Devil is Busy » nommé aux Oscars, se concentre sur une journée dans la vie d'une clinique de santé pour femmes en Géorgie, l'un des nombreux États américains où les droits reproductifs des femmes ont été strictement limités.

Le film suit le fonctionnement de la clinique, en se concentrant principalement sur l'une des responsables de la sécurité, Tracy, qui s'efforce de préserver la gentillesse et la dignité des patientes.

« Les femmes ont toujours été traitées comme des citoyennes de seconde zone. Et je pense que ce que vous voyez dans cette clinique, qui est gérée par des femmes, principalement des femmes de couleur, c'est qu'elles font tout leur possible pour traiter les femmes, encore une fois, avec le plus grand respect, avec, encore une fois, simplement avec gentillesse. Elles savent que certaines de ces femmes ont dû parcourir de longues distances depuis la décision Dobbs et la fermeture de nombreuses cliniques, et qu'elles doivent soudainement quitter l'État pour se faire soigner. », a déclaréGeeta Gandbhir, co-réalisatrice du court-métrage "The Devil is Busy".

La décision de la cour a changé le paysage de l'accès à l'avortement, le rendant plus difficile sur le plan logistique et financier pour beaucoup dans les États conservateurs. Les interdictions dans les États dirigés par les républicains ont incité de nombreuses personnes souhaitant avorter à se déplacer pour se faire soigner.

La décision rendue le 24 juin 2022 dans l'affaire Dobbs v. Jackson Women's Health Organization a marqué un tournant dans l'histoire de la Cour suprême des États-Unis, la plus haute juridiction du pays ayant estimé que la Constitution américaine ne confère pas le droit à l'avortement.

« Mais je veux que les femmes défendent elles-mêmes leurs droits en matière de soins de santé, car en fin de compte, il s'agit vraiment de la liberté reproductive et des droits reproductifs des femmes, qui, comme l'a dit Geeta, sont des droits humains. Et l'une des choses que j'ai appréciées, c'est de voir que les hommes prennent davantage conscience de la question et de l'impact de cette décision. J'espère que cela se répercutera sur le vote et sur l'éducation. Voilà ce que j'espère que les gens retiendront de ce film. Et que, si vous êtes une personne croyante et que vous ne devez pas juger les autres, sachez que les gens doivent prendre certaines des décisions les plus difficiles de leur vie chaque jour. Et celle-ci en fait partie. », a indiqué Christalyn Hampton, co-réalisatrice du court-métrage "The Devil is Busy".

L'avortement est désormais interdit à tous les stades de la grossesse, à quelques exceptions près, dans 14 États contrôlés par les républicains. Dans trois autres États, il est interdit après environ six semaines, c'est-à-dire avant que beaucoup ne sachent qu'elles sont enceintes.