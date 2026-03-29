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Denis Sassou-N’Guesso réélu président de la République du Congo pour un cinquième mandat

Le président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, dépose son bulletin de vote dans un bureau de vote à Brazzaville, en République du Congo, le 15 mars 2026.   -  
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By Rédaction Africanews

avec AFP

Denis Sassou Nguesso

Denis Sassou-N’Guesso a été réélu président de la République du Congo pour un cinquième mandat.

À 82 ans, il reste l’un des dirigeants africains les plus longtemps en exercice, cumulant plus de quarante années au pouvoir, par intermittence depuis 1979.

La Cour constitutionnelle a confirmé samedi sa victoire avec 94,90 % des suffrages, rejetant les recours de ses adversaires, dont Uphrem Dave Mafoula. Deux grands partis avaient même boycotté l’élection, dénonçant des irrégularités et un déséquilibre manifeste : le Parti congolais du travail, de Sassou-N’Guesso, a dominé la campagne, tandis que les rues de Brazzaville étaient couvertes de portraits et d’affiches du président sortant.

Un référendum constitutionnel de 2015, qui a levé les limites d’âge et de mandats présidentiels, avait ouvert la voie à cette nouvelle candidature. Sassou-N’Guesso s’inscrit désormais parmi les chefs d’État africains au mandat le plus long, après Paul Biya au Cameroun et Teodoro Obiang Nguema Mbasogo en Guinée équatoriale.

Le pays, riche en pétrole mais confronté à une dette colossale représentant 94,5 % du produit intérieur brut et à un chômage des jeunes en forte progression, reste marqué par de profonds déséquilibres sociaux. Plus de la moitié de ses 5,7 millions d’habitants vit sous le seuil de pauvreté et près de 50 % ont moins de 18 ans, soulignant les défis économiques et sociaux que devra affronter le président pour ce nouveau mandat.

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