Zambie : le FMI envisage un nouveau programme après les élections d’août

Le Fonds monétaire international (FMI) a indiqué jeudi que les discussions avec la Zambie en vue d’un nouveau programme d’appui pourraient se prolonger au-delà des élections générales prévues en août.

Dans un communiqué publié à l’issue d’une mission de ses services, l’institution a précisé que des discussions techniques avec les autorités zambiennes pourraient débuter dès la fin avril. Des échanges plus approfondis sur un nouveau dispositif sont attendus après le scrutin, une fois qu’un nouveau gouvernement sera en place.

Les autorités zambiennes ont exprimé leur intérêt pour un nouvel accord avec le FMI. Le président Hakainde Hichilema doit briguer un second mandat lors des élections générales d’août.

Le programme précédent du FMI avec la Zambie s’est achevé en janvier, avec des décaissements totaux de 1,7 milliard de dollars. Il visait à soutenir le pays d’Afrique australe alors qu’il sortait d’un long processus de restructuration de sa dette.

Selon le FMI, la Zambie a réalisé des progrès dans le rétablissement de la stabilité macroéconomique dans le cadre de ce programme.

L’institution estime que les perspectives économiques du pays restent positives, tout en ayant légèrement revu à la baisse ses prévisions de croissance, à 4,5 % en 2025 et 5,5 % en 2026.

La mission du Fonds a également évoqué l’apparition de nouvelles pressions budgétaires. Bien que le cadre budgétaire pour 2026 vise un excédent primaire solide, des signes précoces de dérapage apparaissent, liés notamment à la hausse de la masse salariale publique, au soutien gouvernemental au secteur agricole et aux dépenses liées aux élections.