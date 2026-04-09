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Guerre au Moyen-Orient : les frappes meurtrières au Liban menacent la trêve

Une femme tient son chien dans ses bras tandis qu'elle passe devant des voitures calcinées, au lendemain d'une frappe aérienne israélienne à Beyrouth, au Liban, 9 avril 2026.   -  
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By Ali Bamba

avec AP

Liban

Des frappes israéliennes, on fait au moins 112 morts et 837 blessées au Liban mercredi - selon le dernier bilan du ministère libanais de la Santé.

Cette vague de bombardement sans précédent dans le conflit actuel, menace fortement les pourparlers de paix prévus vendredi à Islamabad, et un grave danger pour le cessez-le-feu au Moyen-Orient selon des déclarations du secrétaire général de l'ONU.

Le secrétaire général des Nations unies a averti mercredi 8 avril que les frappes israéliennes meurtrières au Liban faisaient peser un « risque grave » sur la fragile trêve entre les États-Unis et l'Iran, a déclaré son porte-parole dans un communiqué. « Les opérations militaires en cours au Liban font peser un risque grave sur le cessez-le-feu et les efforts visant à instaurer une paix durable et globale dans la région. Le secrétaire général réitère son appel à toutes les parties pour qu'elles cessent immédiatement les hostilités », a déclaré le porte-parole du chef de l'ONU, Antonio Guterres.

Le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran est entré dans sa deuxième journée jeudi, malgré une certaine confusion quant au statut du détroit d'Ormuz, une voie navigable stratégique que l'Iran a de facto bloquée, et quant au Liban, où Israël a poursuivi ses attaques contre le Hezbollah, une milice soutenue par l'Iran.

Mercredi, l'Iran a déclaré que le Liban était inclus dans le cessez-le-feu et a accusé les États-Unis de ne pas respecter leur part de l'accord. Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères, a déclaré que Washington devait choisir entre un cessez-le-feu ou la poursuite de la guerre par l'intermédiaire d'Israël. Le Pakistan, qui a joué le rôle de médiateur dans la trêve, a déclaré que l'accord couvrait le Liban, une affirmation contestée par la Maison Blanche.

Israël, qui a déclaré que le cessez-le-feu ne s'étendait pas au Liban, a attaqué plus de 100 cibles dans ce pays mercredi, et les autorités libanaises ont fait état de 180 morts et 900 blessés. Le Hezbollah a déclaré jeudi qu'il avait riposté en tirant une salve de roquettes sur Israël et qu'il comptait poursuivre ses attaques jusqu'à ce que l'agression israélienne contre le Liban cesse.

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