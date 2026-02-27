FINAB : La mode engagée des jeunes designers béninois

Le Festival International des Arts du Bénin relève chaque année le défi de faire dialoguer huit disciplines artistiques, de la musique au cinéma, en passant par la littérature et les arts plastiques.

Cette 4ᵉ édition a choisi la mode comme fil rouge, offrant aux créateurs confirmés et à la nouvelle génération un podium partagé.

Douze jeunes talents ont présenté leurs collections dans un concours inédit, véritable tremplin pour les voix stylistiques émergentes.

Le 3ᵉ prix a été attribué à Rolande Hounvo, 20 ans, pour sa mini-collection « Éclosion ». Inspirée des chapeaux de paille de Ganvié, Rolande a récupéré des brins abandonnés pour leur redonner vie, créant des pièces qui célèbrent la renaissance à partir de ce qui semblait perdu.

Tissus locaux et savoir-faire béninois étaient au cœur des créations, affirmant une mode africaine authentique et ancrée dans son territoire. Isabelle Egin a été distinguée par le Prix du Jury pour sa collection « Éclat Écologique », entièrement façonnée en pagne tissé du Bénin. Étudiante en sciences politiques, elle a voulu faire dialoguer l’artisanat local avec des messages engagés, alliant esthétique et sens.

L’écologie s’invite également sur le podium grâce à Rebecca Houénou, 17 ans, première lauréate du concours. Sa collection « Todagbé » — « la mère » en langue fon — transforme sachets plastiques et coquillages ramassés sur les plages en silhouettes poétiques et vibrantes, célébrant l’océan tout en appelant à sa préservation.

Le jury, présidé par le légendaire styliste Alphadi, figure emblématique de la haute couture africaine, a souligné la maturité et l’audace de ces jeunes créateurs : « Ils ont utilisé l’art, les déchets, le textile africain et le raphia. J’ai été stupéfié », confie Alphadi.

Le festival se poursuit jusqu’au dimanche 1ᵉʳ mars dans quatre villes du Bénin, pour le plus grand bonheur des festivaliers et des amateurs de mode africaine émergente.