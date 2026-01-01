Maroc : les surfeurs célèbrent le Nouvel An sur les vagues de Taghazout

Pour débuter l’année 2026, certains ont choisi de troquer les réveillons traditionnels contre l’océan. Sur la côte atlantique marocaine, à Taghazout, station balnéaire prisée des amateurs de glisse, des surfeurs ont célébré le Nouvel An… sur leur planche.

Dès les premières heures du 1er janvier, combinaisons enfilées et planches sous le bras, des passionnés venus du Maroc et de l’étranger se sont retrouvés à l’eau pour partager un moment hors du commun. Un choix assumé, loin du froid hivernal européen.

« Je voulais passer le premier jour de 2026 sur les vagues, plutôt qu'à Paris dans le froid. Je voulais aussi sourire le premier jour de 2026 », confie Léa, surfeuse française.

Chaque année, Taghazout attire un nombre croissant de visiteurs, notamment durant les fêtes de fin d’année. Climat doux, vagues régulières et ambiance conviviale font de ce village de pêcheurs une destination privilégiée pour les amateurs de surf.

Selon Saïd Ait Aissa, moniteur de surf local, cette période est particulièrement dynamique : « Les touristes étrangers, surtout pendant les fêtes de fin d'année, aiment faire la fête ensemble. Ils recherchent généralement les plus beaux endroits pour passer leurs vacances, et Taghazout est souvent leur première destination. Ils aiment le surf et le soleil. »

Entre sport, nature et esprit de partage, ces surfeurs ont choisi une manière différente de tourner la page de l’année écoulée. Un Nouvel An les pieds dans l’eau, porté par les vagues et la douceur de l’Atlantique marocain.