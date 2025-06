World Surf League : Jordy Smith qualifié pour la seconde manche

Le Sud-Africain Jordy Smith, actuel meilleur surfeur du monde, s’est qualifié mardi pour le second tour de la 8e manche du circuit pro.

Outre Smith, le double champion de cette compétition, le médaillé d'argent à Tokyo Kanoa Igarashi s'est également qualifié lors de cette première journée du World Surf League Trestles Pro à San Clemente, en Californie

Une première victoire qui met davantage de pression a Igarashi qui a grandi et appris à surfer à Huntington Beach, non loin de ce lieu.

"Nous essayons d'aborder chaque événement de la même manière, mais, il y a quelque chose qui nous donne l'impression que les points pèsent plus lourd. Pour moi, c'est une compétition à domicile et je veux faire bonne figure devant mes amis. Pour moi, cette pression est donc plus importante que la pression de la course elle-même." a - t-il déclaré

Un stress partagé par l’Hawaïenne Gabriela Bryan, numéro un mondial chez les femmes qui a bravé le tour d'ouverture féminin.

Avec 8,17 sur 10 en ouverture, elle s’est finalement imposée avec un score de 15,17 dépassants la wildcard locale Kirra Pinkerton et la championne du monde junior 2024 Luana Silva du Brésil.

Mais rien n'est encore jouée car la compétition s’étend jusqu’au 17 juin.