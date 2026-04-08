RDC : l'Américain James Swan entre en fonction à la tête de la MONUSCO

Le diplomate américain James Swan a officiellement pris, mardi, la tête de la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en RDC.

Cette entrée de fonction intervient dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu, marqué par un réajustement stratégique majeur de la présence onusienne dans le pays.

L’arrivée de James Swan coïncide avec la mise en œuvre de la résolution 2808 du Conseil de sécurité, qui redéfinit le mandat de la MONUSCO.

Initialement engagée dans un processus de retrait progressif, la mission voit désormais son départ suspendu jusqu’au 20 décembre 2026.

Ce revirement s’explique par la dégradation persistante de la situation sécuritaire dans l’Est du pays, notamment en Ituri, au Nord-Kivu et au Sud-Kivu, où les groupes armés continuent de menacer les populations civiles.

La MONUSCO est désormais appelée à jouer un rôle central dans la surveillance des accords de paix issus des processus diplomatiques de Washington et de Doha. Elle dispose également d’un mandat élargi lui permettant de mener des opérations offensives ciblées.

La Brigade d’intervention est notamment autorisée à neutraliser les groupes armés, dans un contexte marqué par l’utilisation croissante de technologies militaires avancées, telles que les drones suicides, les missiles sol-air et les systèmes de brouillage GPS.

La résolution 2808 marque également un durcissement du ton à l’égard des acteurs régionaux. Elle exige le retrait immédiat des forces rwandaises (RDF) du territoire congolais et condamne les offensives menées par l’alliance AFC-M23.

Dans ce cadre, la MONUSCO devra veiller au respect strict du cessez-le-feu et jouer un rôle de vérification dans la mise en œuvre des engagements pris par les différentes parties.

Sous la direction de James Swan, la mission onusienne s’articulera autour de trois axes majeurs : Il s’agit de la protection des civils, avec une attention particulière portée aux enfants, la lutte contre l’impunité, notamment face aux violences sexuelles liées aux conflits et la préservation de la souveraineté, à travers le contrôle de l’embargo sur les armes et le démantèlement des réseaux de soutien aux groupes armés