Afrique du Sud : 12 responsables de la police jugés pour corruption

Douze hauts responsables de la police sud-africaine ont comparu mercredi devant un tribunal de Pretoria. Ils ont été arrêtés pour corruption et fraude.

L’affaire porte sur un contrat visant à fournir des services de santé et de bien-être aux policiers. Le parquet national sud-africain dit avoir réuni suffisamment d’éléments contre les personnes mises en cause.

''Tout ce que nous disons, c’est que nous sommes prêts et que nous disposons de toutes les preuves. Nous n’aurions pas franchi cette étape si nous n’étions pas prêts. Si nous sommes prêts à donner suite à cette affaire, c’est au tribunal qu’il reviendra de se prononcer.'', a déclaré Kaizer Kganyago, porte-parole du Parquet national.

Le commissaire national de police s’est vu signifier un mandat l’obligeant à comparaître devant le tribunal le mois prochain dans le cadre du dossier. Il aurait promis de coopérer pleinement avec la justice.

''Le commissaire national est pleinement déterminé à faire respecter l’État de droit, et il est pleinement engagé dans la procédure qui se déroule actuellement. Il a pris note des accusations portées contre lui. Et il s’est engagé à coopérer pleinement avec toutes les procédures légales. Il accueille favorablement toute enquête ou procédure régulière visant à examiner toute allégation d’actes répréhensibles. Il considère qu'il s'agit d'une mesure nécessaire et appropriée pour garantir la confiance du public dans notre institution.'', a déclaré Athlenda Mathe, porte-parole des services de police sud-africains.

La police sud-africaine fait déjà l’objet d’une enquête pour corruption visant sa hiérarchie ordonnée par Cyril Ramaphosa. Le président sud-africain a suspendu le ministre en charge du département l'année dernière.