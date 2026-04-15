Afrique du Sud : Roelf Meyer nommé ambassadeur aux États-Unis

Le président Cyril Ramaphosa a nommé Roelf Meyer, figure clé de la transition de l'Afrique du Sud de l'apartheid à la démocratie, au poste de prochain ambassadeur aux États-Unis, a annoncé mardi son cabinet.

Ce poste est considéré comme particulièrement délicat compte tenu des relations tendues entre l'Afrique du Sud et l'administration du président Donald Trump, qui a expulsé l'ambassadeur précédent il y a un an.

"Je peux confirmer que le président Cyril Ramaphosa a nommé Roelf Meyer au poste d'ambassadeur de l'Afrique du Sud aux États-Unis", a déclaré à l'AFP le porte-parole présidentiel Vincent Magwenya.

Roelf Meyer prendra ses fonctions "dès que toutes les formalités protocolaires auront été accomplies à Washington", a-t-il ajouté.

Âgé de 78 ans, il était un ministre réformiste du dernier gouvernement de l’apartheid dirigé par le Parti national (NP) et un acteur clé de la transition vers la démocratie qui a conduit aux premières élections multiraciales en 1994.

Avocat de formation, il a été le négociateur en chef du NP lors des pourparlers multipartites du début des années 1990 visant à démanteler l’apartheid.

Il a quitté le NP en 1997 pour cofonder le Mouvement démocratique uni, mais le parti n’a pas réussi à susciter un large engouement.

En 2006, Meyer rejoint ses anciens ennemis en devenant membre de l’African National Congress (ANC), qui a mené la lutte contre le régime de la minorité blanche.

Des relations difficiles avec l'administration américaine

Les relations entre l'Afrique du Sud et les États-Unis sont tendues à cause de nombreux facteurs, allant de la plainte pour génocide déposée par l’Afrique du Sud contre Israël devant la plus haute juridiction de l’ONU, aux affirmations controversées de Trump selon lesquelles les Afrikaners blancs seraient persécutés par le gouvernement post-apartheid.

Roelf Meyer est issu de la minorité afrikaans, dont le gouvernement nie fermement qu'elle soit persécutée.

Washington a expulsé l'ancien ambassadeur sud-africain en mars dernier après qu'il eut critiqué le mouvement "Make America Great Again" (MAGA) de Trump.

L'Afrique du Sud est le premier partenaire commercial des États-Unis sur le continent africain, avec plus de 500 entreprises américaines et 30 000 citoyens américains basés dans le pays.