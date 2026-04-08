Nigeria : des attaques meurtrières font plus de 60 morts dans le nord-ouest

Des attaques meurtrières menées à des groupes terroristes ont fait plus de 60 morts dans le nord-ouest du Nigeria, selon des sources religieuses locales.

Ces hommes armés ont attaqué encore ce mardi l'Etat du Niger, tuant 20 personnes dans le village d’Erena, dans la circonscription de Shiroro. Déjà dimanche au moins neuf villages situés dans l’État de Kebbi et l’État voisin du Niger ont été visés par les terroristes. Les autorités attribuent ces raids meurtriers à un groupe de bandits connu sous le nom de Mahmuda, allié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Les assaillants ont incendié des églises, des habitations, ainsi que du bétail et des réserves alimentaires.

Face à l’insécurité, au moins 500 personnes ont fui vers la ville de Yauri, dans l’État de Kebbi, où elles ont trouvé refuge dans des églises et des écoles. Le groupe Mahmuda serait lié à Mahmud al-Nigeri, un haut responsable du groupe Ansaru.

Ce dernier s’est séparé de Boko Haram avant de s’allier à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Face à la recrudescence des attaques, le président Bola Tinubu a ordonné le déploiement de militaires et de policiers dans cette région du nord-ouest.