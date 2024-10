Football : Aliou Cissé n'est plus le sélectionneur du Sénégal

Après avoir marqué l’histoire au Sénégal, Aliou Cissé sélectionneur de l’équipe nationale de football, quitte les Lions de la Teranga.

La fédération sénégalaise a annoncé qu’elle ne prolongera pas d’un an le contrat du coach de 48 ans, pour des raisons sportives. Une décision surprenante qui intervient la veille de la révélation de la liste des sélectionnés pour les éliminatoires de la CAN 2025 contre le Malawi mes 11 et 15 octobre.

Aliou Cissé a offert à l’équipe sénégalaise leur première CAN en 2021 au Cameroun.

Arrivé par les Olympiques en 2012, il avait pris en main l’équipe titulaire en 2015. Les décideurs locaux vont vite devoir trouver un staff intérimaire.