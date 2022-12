Mondial 2022 : Cissé ne cherche pas d'excuses

En tant que capitaine, Aliou Cissé a mené le Sénégal à la victoire contre les champions du monde français en 2002, allant jusqu'en quart de finale, égalant ainsi le meilleur parcours de l'Afrique pour sa première participation au tournoi.

En tant que sélectionneur, Aliou Cissé trouve la Coupe du Monde beaucoup, beaucoup plus difficile. Les champions d'Afrique en titre se sont inclinés dimanche face à l'Angleterre (3-0) dans un résultat étonnamment déséquilibré et ont été éliminés en huitièmes de finale.

Le Sénégal était arrivé avec de grands espoirs d'égaler au moins son parcours en quarts de finale d'il y a 20 ans, même sans son attaquant Sadio Mané, blessé, mais il a été stoppé par une performance impitoyable de l'Angleterre.

"Nous n'avons tout simplement pas été aussi bons que nous aurions dû l'être", a déclaré Aliou Cissé. "Mais je n'essaie pas de trouver des excuses. Nous avons travaillé pendant des années pour être la meilleure équipe africaine, mais maintenant nous jouions une équipe dans le top 5 mondial et je pense que vous avez vu la différence."

Aliou Cissé a été une figure centrale pour le Sénégal à chacune de ses trois participations de la nation à la Coupe du monde - capitaine en 2002, sélectionneur en 2018 et cette année.

En 2002, les Lions de la Teranga avaient battu la France, championne en titre, lors du match d'ouverture, un résultat qui reste considéré comme l'une des plus grandes surprises de la Coupe du monde. Le Sénégal est alors devenu la deuxième équipe africaine, après le Cameroun en 1990, à atteindre les quarts de finale.

Mais le retour d'Aliou Cissé en tant que sélectionneur du Sénégal s'est soldé par sa première expérience amère de la Coupe du Monde en 2018, lorsque l'équipe a été éliminée en phase de groupe sur une règle de fair-play parce qu'elle avait récolté plus de cartons jaunes que le Japon.

Au Qatar, on croyait avant le tournoi que l'équipe la mieux classée d'Afrique serait un adversaire dangereux pour quiconque compte tenu de la profondeur de l'effectif, et parce qu'elle a finalement tenu ses promesses en remportant son premier titre de la Coupe d'Afrique des Nations en février.

L'incident qui a peut-être eu le plus d'impact sur les espoirs du Sénégal s'est produit deux semaines avant le début de la Coupe du monde, lorsque Mane a glissé lors d'un match du championnat allemand, blessé à la jambe droite. Cette blessure l'a privé du meilleur buteur de l'histoire du Sénégal et la force motrice de ses récents succès de la Coupe du monde, obligeant Cissé à modifier une grande partie de son plan de jeu avec très peu de temps.

Clairement gêné par l'absence de la menace offensive de Mane en attaque, et sans les milieux de terrain clés Idrissa Gueye (suspendu) et Cheikhou Kouyate (blessé), le Sénégal était muet contre l'Angleterre.

Mané a "beaucoup manqué" au Sénégal, a déclaré Cissé, mais il a également admis que sa défense a eu beaucoup de mal contre l'Angleterre et a donné une évaluation honnête du chemin que son équipe doit encore parcourir pour rivaliser avec les meilleurs du monde.

"Je ne m'attendais pas à laisser passer trois buts", a-t-il dit. "A la Coupe du monde vous affrontez les meilleures équipes du monde. L'une des cinq grandes équipes au niveau mondial. Vous payez pour chaque erreur que vous faites et chaque erreur que nous avons fait ce soir, nous l'avons payée. Le Sénégal doit continuer à travailler."

Le Sénégal devra peut-être aussi faire face à l'idée de participer à une Coupe du monde sans Aliou Cissé. Cela n'est jamais arrivé auparavant.

Mais si Cissé a prolongé son contrat d'entraîneur jusqu'en 2024, date à laquelle le Sénégal défendra son titre de champion d'Afrique, il ne s'est pas engagé pour la Coupe du monde 2026. Il a déclaré dimanche qu'il ne savait pas combien de temps il resterait maintenant.

"Nous venons de perdre un match et d'être éliminés du tournoi", a déclaré Cissé, "et je dois tirer les leçons et ensuite nous verrons."