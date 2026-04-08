Guerre au Moyen-Orient : Trump suspend son ultimatum à l'Iran pour 2 semaines

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi soir qu'il suspendait ses menaces de lancer des frappes dévastatrices contre l'Iran, faisant marche arrière pour désamorcer le conflit moins de deux heures avant l'échéance qu'il avait fixée à Téhéran pour capituler, sous peine de voir « toute une civilisation périr ce soir ».

Trump a déclaré qu’il suspendait ses menaces d’attaques contre les ponts, les centrales électriques et d’autres cibles civiles iraniennes, à condition que Téhéran accepte un cessez-le-feu de deux semaines et la réouverture du détroit d’Ormuz, cette voie navigable cruciale par laquelle transite un cinquième du pétrole mondial en temps de paix. Il a également déclaré que l’Iran avait proposé un plan de paix en 10 points « réalisable » qui pourrait contribuer à mettre fin à la guerre lancée par les États-Unis et Israël le 28 février.

Le Conseil suprême de sécurité nationale iranien a déclaré avoir accepté un cessez-le-feu de deux semaines et qu’il négocierait avec les États-Unis à Islamabad à partir de vendredi. « Il est souligné que cela ne signifie pas la fin de la guerre », a précisé le communiqué du Conseil.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que le passage par le détroit d'Ormuz serait autorisé pendant les deux prochaines semaines sous la supervision de l'armée iranienne. On ne savait pas immédiatement si cela signifiait que l'Iran allait relâcher son emprise sur cette voie navigable cruciale pour l'approvisionnement énergétique mondial.

Dans un message publié sur son compte de réseau social, Trump a déclaré que si l'Iran acceptait « l'OUVERTURE TOTALE, IMMÉDIATE et SÛRE du détroit d'Ormuz », il « suspendrait les bombardements et les attaques contre l'Iran pendant une période de deux semaines ».

Depuis le début de la guerre, le 28 février, Trump a à plusieurs reprises repoussé les délais juste avant leur expiration.

En réitérant cette déclaration mardi, Trump a indiqué avoir pris cette décision « à la suite de discussions » avec le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif et le général Asim Munir, le puissant chef de l’armée pakistanaise. Quelques heures plus tôt, dans un message publié sur X, Sharif avait exhorté Trump à prolonger son délai de deux semaines afin de permettre à la diplomatie de progresser. Il a profité de ce même message pour demander à l’Iran d’ouvrir le détroit pendant deux semaines.

Le président a déclaré dans son message sur les réseaux sociaux que l'Iran avait présenté « une base viable sur laquelle négocier ».

« Presque tous les points de discorde passés ont fait l'objet d'un accord entre les États-Unis et l'Iran, mais un délai de deux semaines permettra de finaliser et de conclure l'accord », a déclaré Trump.