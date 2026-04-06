RDC : les Léopards célébrés en héros après leur qualification historique au Mondial 2026

Pour leur grand retour sur la scène mondiale, une première depuis 1974, les joueurs de la sélection de la République démocratique du Congo ont reçu dimanche à Kinshasa un accueil triomphal.

Des milliers de supporters se sont rassemblés dans la capitale pour célébrer les Léopards, auteurs d’une qualification qui met fin à plus d’un demi-siècle d’attente.

Le président Félix Tshisekedi a tenu à saluer personnellement les joueurs et à rappeler l’engagement pris avant la qualification. « Je leur ai promis que, s’ils nous qualifiaient pour la Coupe du monde, le peuple congolais et le gouvernement congolais feraient tout ce qu’ils demanderaient », a-t-il déclaré. Le chef de l’État a ensuite annoncé avoir déjà honoré sa parole : chaque joueur présent a reçu, de la part du gouvernement, une voiture ainsi qu’une maison.

Le capitaine Chancel Mbemba, très applaudi par la foule, a insisté sur la dimension collective de cet exploit. Il a remercié les autorités et l’ensemble du peuple congolais pour leur soutien constant, soulignant que cette qualification, obtenue après 52 ans d’attente, constitue une victoire de toute la nation. Il a également rendu hommage aux générations précédentes, rappelant que d’autres avaient ouvert la voie avant l’équipe actuelle.

Mais cette liesse populaire s’est accompagnée d’une polémique. Retenu à Kinshasa pour les cérémonies officielles, Chancel Mbemba n’a pas regagné son club à temps et a manqué le derby du Nord entre le LOSC et le RC Lens. Son absence a provoqué la colère du club lillois, qui a saisi la FIFA pour dénoncer le non-respect des délais réglementaires de retour des internationaux.

Pour les supporters, voir le capitaine partager ce moment historique avec la population symbolisait le lien fort entre l’équipe et la nation. « C’est un grand honneur pour nous, et le président a rendu aux joueurs l’hommage qu’ils méritent », a confié Kevin Nsimbi. Il a salué la détermination du groupe, rappelant les difficultés traversées et la concentration dont les Léopards ont fait preuve jusqu’au bout pour arracher cette qualification.

Passée l’euphorie, l’heure est désormais à la préparation. La RDC doit maintenant se projeter vers la Coupe du monde, où elle affrontera, dès le premier tour, le Portugal, la Colombie et l’Ouzbékistan. Un défi de taille attend les Léopards, désormais portés par l’espoir de tout un peuple.