Afrique du Sud : une campagne d'opérations de cataracte redonne la vue à plus de 100 personnes

Gladys Khoza, âgée de 84 ans, a manifesté sa joie après avoir fait partie des 133 personnes qui ont recouvré la vue lors d’un « marathon » d’opérations de la cataracte mené par des médecins sud-africains dans deux hôpitaux au cours de deux week-ends le mois dernier.

« Ouah », a-t-elle murmuré alors qu'une infirmière retirait le pansement qui recouvrait un de ses yeux, au lendemain de l'opération, et que le monde réapparaissait devant ses yeux.

« Vous me voyez ? », a demandé l'infirmière. « Très bien », a répondu Mme Khoza, un large sourire illuminant son visage.

En Afrique du Sud, les patients du système de santé public peuvent attendre des années sur des listes d’attente pour des opérations de la cataracte relativement courantes, et les responsables ont indiqué que certaines des personnes aidées par cette initiative attendaient depuis 2019 de pouvoir à nouveau voir correctement.

La cataracte est un problème courant, souvent lié à l’âge, qui se caractérise par l’opacification du cristallin.

Les opérations consistent à insérer une nouvelle lentille artificielle.

Pour Mme Khoza, qui expliquait ne rien voir d’un œil et avoir des problèmes avec l’autre, cette simple intervention chirurgicale représente un gain considérable pour sa qualité de vie à un âge avancé.

« Je voulais juste pouvoir voir », a-t-elle déclaré à l’Associated Press.

Aujourd’hui, après près d’un an d’attente, certaines de ses activités préférées — voir clairement les membres de sa famille, lire sa Bible et regarder des feuilletons télévisés — sont à nouveau possibles.

Le Dr Tebogo Fakude, qui faisait partie d’une équipe de médecins s’étant portés volontaires pour pratiquer ces opérations dans deux hôpitaux régionaux près de Johannesburg, a expliqué que sa propre mère était aveugle et qu’elle appréciait ce qu’il faisait.

« Nous aimons ce que nous faisons : redonner la vue », a-t-il déclaré. « C’est un petit organe, mais il a un impact énorme sur le corps humain et sur le mode de vie des gens. »

Au cours de ce marathon chirurgical de trois jours à l’hôpital régional de Pholosong, en Afrique du Sud, un nouveau patient était amené au bloc opératoire environ toutes les heures.

Une musique gospel apaisante était diffusée dans la salle d'opération pour remonter le moral des médecins.

À l'aide d'un microscope, les ophtalmologues ont pratiqué de minuscules incisions dans l'œil pour chaque intervention, ont retiré le cristallin opacifié et l'ont remplacé par un cristallin artificiel.

À l'extérieur de la salle d'opération, les patients attendaient nerveusement leur tour.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, au moins 2,2 milliards de personnes dans le monde souffrent d'une forme de déficience visuelle.

Pour environ un milliard d'entre elles, ces problèmes auraient pu être évités ou elles attendent toujours un traitement.

La cataracte est l'une des principales causes de ces troubles : près de 100 millions de personnes en sont atteintes et la moitié d'entre elles ont encore besoin d'une intervention chirurgicale, selon l'OMS.

En Afrique, ce chiffre s'élève à 75 % des personnes nécessitant une opération de la cataracte qui ne sont toujours pas traitées, selon une étude publiée en mars par la revue Lancet.

Les retards dans les interventions chirurgicales constituent un problème majeur en Afrique du Sud, où les hôpitaux publics prennent en charge plus des trois quarts de la population, qui compte 62 millions d’habitants, et où les ressources limitées font que les interventions d’urgence et les opérations graves sont prioritaires par rapport aux chirurgies non urgentes.

Par ailleurs, environ 300 000 nouveaux cas de cataracte sont diagnostiqués chaque année en Afrique du Sud, a indiqué M. Fakude.

Les associations de santé indiquent que l'Afrique du Sud était confrontée à un retard considérable, avec plus de 240 000 personnes en attente d'une opération de la cataracte à la fin de l'année dernière, et que plus de 35 000 personnes dans la province la plus peuplée du Gauteng — où ce marathon chirurgical a été organisé — souffrent de cécité liée à la cataracte.