Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Sport

sport

USA : arrêté pour conduite en état d'ivresse, Tiger Woods quitte le golf

Sur cette image tirée d'une vidéo le golfeur Tiger Woods est placé en garde à la suite d'un accident de voiture en Floride, le 27 mars 2026.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

avec AP

Etats-Unis

Au moment de son arrestation le 27 mars pour conduite en état d’ivresse après un accident de voiture, le golfeur Tiger Woods a déclaré aux policiers qu’il était en communication avec le président. Faisant référence à Donald Trump.

Mais rien ne confirme cette déclaration. En mars 2025, Woods avait annoncé être en couple avec Vanessa Trump, l’ancienne belle-fille du locataire de la Maison Blanche.

Donald Trump a déclaré aux journalistes que Tiger Woods est un ami proche et un homme formidable. Ajoutant cependant que la star traverse une période difficile.

Les autorités ont confirmé que Woods était en possession d’hydrocodone au moment de son arrestation. Mais Woods, il a plaidé non coupable mardi des faits de conduite sous influence.

Le quinquagénaire a déclaré qu’il se mettait en retrait du golf pour une durée indéterminée « afin de suivre un traitement et de se concentrer sur sa santé ».

Tiger Woods est le Premier joueur d’origine afro-américaine à remporter le Masters en 1997. Mais sa carrière a été freinée par les blessures, notamment à la suite d'un accident de voiture survenu à Los Angeles en 2021, où il a frôlé une amputation de sa jambe droite, selon lui.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.