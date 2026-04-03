USA : arrêté pour conduite en état d'ivresse, Tiger Woods quitte le golf

Au moment de son arrestation le 27 mars pour conduite en état d’ivresse après un accident de voiture, le golfeur Tiger Woods a déclaré aux policiers qu’il était en communication avec le président. Faisant référence à Donald Trump.

Mais rien ne confirme cette déclaration. En mars 2025, Woods avait annoncé être en couple avec Vanessa Trump, l’ancienne belle-fille du locataire de la Maison Blanche.

Donald Trump a déclaré aux journalistes que Tiger Woods est un ami proche et un homme formidable. Ajoutant cependant que la star traverse une période difficile.

Les autorités ont confirmé que Woods était en possession d’hydrocodone au moment de son arrestation. Mais Woods, il a plaidé non coupable mardi des faits de conduite sous influence.

Le quinquagénaire a déclaré qu’il se mettait en retrait du golf pour une durée indéterminée « afin de suivre un traitement et de se concentrer sur sa santé ».

Tiger Woods est le Premier joueur d’origine afro-américaine à remporter le Masters en 1997. Mais sa carrière a été freinée par les blessures, notamment à la suite d'un accident de voiture survenu à Los Angeles en 2021, où il a frôlé une amputation de sa jambe droite, selon lui.