"Tiger" : le documentaire sur Tiger Woods, la légende du golf

Qui est Tiger Woods ? L’un des plus grands golfeurs de tous les temps, mais pas seulement. Le documentaire "Tiger", diffusé à partir du 10 janvier sur HBO, revient sur la vie d’Eldrick Tont Woods de son vrai nom. De son talent inné pour le golf à ses palmarès en passant par ses relations avec ses proches et son public.

"Ce qui est fascinant à propos de Tiger, c'est qu'il est probablement l'un des visages les plus reconnaissables de la planète, mais je ne pense pas que le public en sache vraiment beaucoup sur lui au-delà de ce qui nous a été présenté par Nike. Donc, le processus de réalisation d'un documentaire consiste vraiment à écouter les gens qui l’entouraient, qui étaient là en personne et qui le connaissaient vraiment bien", explique le réalisateur Matthew Hamachek.

Autant de personnes qu’il a été difficile à convaincre de parler de Tiger Woods.

“Beaucoup de personnes à qui nous avons parlé, à un moment donné, ont eu une sorte de rupture acrimonieuse avec Tiger, que ce soit sa première petite amie ou son caddie de longue date, Steve Williams. Mais ce qui est fascinant, c’est qu’après toutes ces années, ces deux personnes restent farouchement protectrices envers Tiger. Donc, pour nous, l'un des défis était de convaincre tous ces gens que nous allions faire un portrait complexe et nuancé de Tiger Woods. Il nous a fallu plusieurs mois pour convaincre les gens de s'asseoir face à la caméra et de nous parler ", raconte le réalisateur du documentaire.

Ce documentaire en deux partie révèle des images et des entretiens inédits. Il décrypte un homme vulnérable, mais aussi un compétiteur féroce, tour à tour porté ou rejeté par les médias et son public.

"_Le grand public et les médias en général l'ont vraiment construit lorsqu'il est devenu célèbre et a commencé à gagner tous ces grands chelems. Et beaucoup de ces mêmes personnes qui l'ont construit ont, semble-t-il, pris aussi beaucoup de plaisir à le faire redescendre après son accident de voiture à Thanksgiving en 2009 (…) et à la seconde où il a été de retour sur la scène du golf et qu’il a remporté son premier tournoi, ces mêmes personnes étaient de retour, elles aussi, pour l'encourager à nouveau et l’élever (…) Je pense que c'est une partie vraiment fascinante de cette histoire_", conclut Matthew Hamachek.

"Tiger" sort le 10 janvier sur HBO.