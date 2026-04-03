Cameroun : le Parlement débat de la création d'un poste de vice-président

Le Cameroun aura bientôt un Vice-président. Un projet de loi visant la création de ce poste a été soumis à l'examen du parlement de ce pays d'Afrique centrale le jeudi 2 avril 2026.

Les députés et sénateurs camerounais sont réunis en congrès doivent se prononcer sur la modification de certains textes de la constitution nécessaire pour la création d'une vice-présidence. Mais l'initiative divise.

Les partisans du pouvoir saluent une décision qui contribuera à dynamiser le fonctionnement des institutions.

'' Il y aura des modifications de certains articles de la constitution qui d’après ce qui nous revient permettra à ce que le Président puisse instituer un poste de Vice Président. Cela contribuerait n’est ce pas à un bon fonctionnement et harmonieux des institutions. Ceci parce que nous sommes dans un septennat de grandeur et d’espérance '', déclare Tabouli Célestin, député du RDPC, au pouvoir.

Une volonté de modification qui surprend les camerounais comme les députés de l’opposition qui estiment que l’urgence n’est pas la création d’un poste de Vice-président ou de changement de la constitution.

Fustigeant le fait de n'avoir pris connaissance du texte qu’en pleine séance du congrès. Les adversaires du président Paul Biya rejettent tout changement de constitution du pays sans l’aval du souverain primaire. Pas question non plus d'accorder cette prérogative aux des députés dont le mandat vient d’être prorogé, posant de facto la question de leur légitimité.

''Par rapport à cette modification il aurait fallu vraiment une large concertation. Nous avons eu des instances importantes dans notre pays, la tripartite, le grand dialogue national. On ne peut pas sortir d’une élection comme celle-ci, on ne peut pas alors que depuis des années les camerounais demandent la modification du code électoral, on ne peut pas décider tout seul. Et en plus soumettre le texte à des élus qui sont censés avoir un mandat prorogé. On s’interroge sur la légitimité de ces hommes et dames '', déclare Ndam Njoya Hermine Patricia TOMAINO députée de l'opposition**.**

Selon le projet de loi, le Vice-président pourrait être nommé, il devra achever le mandat présidentiel en cas de décès, de démission ou de vacance du pouvoir.

Mais à peine le projet déposer sur la table, il vient de déclencher l’ire d'une partie de la classe politique camerounaise qui estime que l’actuel Président veut instaurer une monarchie dans son pays.