"Fake news" : au Cameroun, le poste de vice-président pas encore attribué

Une information largement relayée affirme que le président camerounais Paul Biya aurait nommé son fils, Franck Emmanuel Biya, au poste de vice-président. Cette information est fausse.

Aucune nomination n’a été officialisée à ce stade. Certes, le Parlement a bien adopté, samedi dernier, une proposition introduite par Paul Biya portant sur la réintroduction du poste de vice-président, mais la procédure n’est pas encore finalisée.

Le texte doit encore être promulgué par le chef de l’État, et aucune décision n’a été annoncée concernant l’éventuelle nomination d’un vice-président.

La Constitution camerounaise ne prévoit pas actuellement de poste de vice-président. En cas de vacance du pouvoir, c’est le président du Sénat qui assure l’intérim, conformément aux dispositions en vigueur.

En l’état, aucune désignation officielle, encore moins celle du fils du président, n’a été confirmée.