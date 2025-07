Afrique du Sud : comprendre le cas particulier de Caster Semenya

L'une des questions les plus complexes qui se posent actuellement dans le domaine du sport remonte à une rencontre d'athlétisme organisée en Allemagne en 2009, au cours de laquelle une Sud-Africaine inconnue de 18 ans a fait voler en éclats un peloton composé des meilleures coureuses de la planète pour remporter le titre de championne du monde. L'adolescente était à peine essoufflée lorsqu'elle a bandé ses muscles à la fin de la course.

Ce qui est rapidement apparu, c'est que le sport était confronté à un dilemme sans précédent avec l'arrivée de Caster Semenya.

Double championne olympique et triple championne du monde du 800 m, Caster Semenya, âgée de 34 ans, s'est vu interdire de participer à son épreuve favorite à partir de 2019 en vertu d'un ensemble de règles élaborées par les autorités de l'athlétisme en raison de sa domination.

Elles affirment que son taux de testostérone naturel est beaucoup plus élevé que celui d'une femme typique et qu'il doit être réduit médicalement pour qu'elle puisse rivaliser équitablement avec d'autres femmes.

Caster Semenya a refusé de modifier artificiellement ses hormones et a contesté les règles en invoquant la discrimination auprès du Tribunal arbitral du sport en Suisse, puis de la Cour suprême suisse et maintenant de la Cour européenne des droits de l'homme.

Un arrêt rendu jeudi par la plus haute chambre de la Cour européenne - le dernier recours juridique de Caster Semenya après avoir perdu les deux autres - a conclu qu'elle n'avait pas bénéficié d'un procès équitable devant la Cour suprême suisse.

Cette décision a permis de maintenir en vie l'affaire Semenya et de relancer une bataille qui dure depuis des années et qui concerne les droits individuels d'une part et la perception de l'équité dans le sport d'autre part, avec des implications dans l'ensemble du monde sportif.

Une question complexe

Semenya n'est pas transgenre, et son cas a parfois été confondu à tort avec celui des athlètes transgenres. Elle a été assignée à une femme à la naissance, a été élevée comme une fille et s'est toujours identifiée comme une femme.

Après des années de secret en raison du secret médical, il a été rendu public en 2018 qu'elle souffrait d'une des nombreuses maladies connues sous le nom de différences de développement sexuel (DSD). Elles sont parfois connues sous le nom d'affections intersexes. Semenya est née avec des chromosomes XY typiquement masculins et des traits physiques féminins. Sa condition l'amène à avoir des niveaux de testostérone plus élevés que ceux typiquement féminins.

World Athletics, l'instance dirigeante de l'athlétisme, affirme que cela lui donne un avantage injuste, semblable à celui d'un homme, lorsqu'elle court contre d'autres femmes, en raison du lien entre la testostérone et la masse musculaire et les performances cardiovasculaires. Elle affirme que Semenya et un nombre relativement restreint d'autres athlètes DSD qui ont émergé après elle doivent supprimer leur testostérone pour la ramener en dessous d'un niveau spécifique afin de participer aux compétitions féminines.

L'affaire a transcendé le sport et a atteint la plus haute Cour européenne des droits de l'homme, en grande partie à cause de son principal différend : Caster Semenya affirme que les règles sportives restreignent les droits qu'elle a toujours connus en tant que femme dans tous les autres domaines de la vie et qu'elles l'empêchent d'exercer sa profession. World Athletics a affirmé que Semenya est "biologiquement un homme".

Comment fonctionnent les règles

Les règles de l'athlétisme reposent sur la conclusion qu'un taux élevé de testostérone donne un avantage athlétique, bien que cette conclusion ait été contestée dans l'un des nombreux détails compliqués du cas de Semenya.

Pour se conformer aux règles, les athlètes souffrant de DSD doivent supprimer leur testostérone en dessous d'un seuil qui, selon World Athletics, les placera dans la fourchette typiquement féminine. Les athlètes y parviennent en prenant des pilules contraceptives quotidiennes ou en utilisant des injections bloquant les hormones, et ce seuil est contrôlé par des analyses de sang régulières.

L'athlétisme a introduit pour la première fois une version de sa réglementation sur la testostérone en 2011 en réponse à Semenya et l'a rendue plus stricte au fil des ans. Les règles actuelles exigent que les athlètes concernés réduisent leur taux de testostérone pendant au moins deux ans avant la compétition et tout au long de celle-ci, ce qui signifie que les coureurs d'élite atteints de DSD devraient constamment prendre des médicaments pour rester éligibles aux plus grands événements tels que les Jeux olympiques et les championnats du monde.

Cela a troublé les experts médicaux et les éthiciens, qui ont remis en question l'utilisation "non indiquée sur l'étiquette" des pilules contraceptives à des fins d'éligibilité sportive.

Semenya n'est pas seule

Si Semenya est la seule athlète à contester actuellement les règlements, trois autres femmes ayant remporté des médailles olympiques - Francine Niyonsaba (Burundi), Margaret Wambui (Kenya) et Christine Mboma (Namibie) - ont également été mises à l'écart par les règles.

La question a atteint son paroxysme lors des Jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeiro, au Brésil, lorsque Semenya, Niyonsaba et Wambui ont remporté les médailles d'or, d'argent et de bronze du 800 m alors que les règles étaient temporairement suspendues. Les partisans de l'interdiction ont cité ce résultat comme preuve de l'avantage insurmontable qu'elles avaient sur les autres femmes.

La Fédération mondiale d'athlétisme envisage désormais d'interdire totalement les athlètes atteints de DSD comme Semenya. Son président, Sebastian Coe, a déclaré en 2023 que jusqu'à 13 femmes de l'élite de l'athlétisme tombaient sous le coup des règles, sans les nommer.

Ce que la décision de jeudi signifie

Les règles de l'athlétisme en matière de DSD sont devenues un modèle pour d'autres sports comme la natation, un autre code olympique très médiatisé qui a des règlements. Le football envisage de réglementer la testostérone dans les compétitions féminines.

L'éligibilité sexuelle est une question brûlante pour le Comité international olympique et sa nouvelle présidente, Kirsty Coventry, qui a été élue en mars. Le CIO s'est penché sur cette question de toute urgence après l'éclatement d'un scandale d'éligibilité sexuelle aux Jeux olympiques de Paris l'an dernier, concernant les boxeuses Imane Khelif (Algérie) et Lin Yu-ting (Taïwan).

La plupart des sports suivront de près l'évolution de l'affaire Semenya, qui sera renvoyée devant la Cour suprême suisse, voire devant la plus haute juridiction sportive, même si cela peut prendre des années. Le résultat final - qu'il s'agisse d'une victoire pour Semenya ou pour World Athletics - créerait un précédent définitif pour le sport, car il n'y a jamais eu d'affaire de ce type.