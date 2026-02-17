Algérie-Niger : relance du projet gazoduc transsaharien

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu lundi à Alger, le général Abdourahamane Tiani, chef du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) au pouvoir au Niger.

La rencontre inaugure une ‘’ nouvelle dynamique’’ entre Alger et Niamey après des mois de brouille. Signe de ce retour à la normale, la relance du projet gazoduc transsaharien, long de 4 000 kilomètres, transportera le gaz extrait au Nigeria vers l'Algérie.

Alors que l’initiative est dans les tuyaux depuis 15 ans. Ses plans du projet avaient été accélérés début 2025, avant la rupture entre l'Algérie et les États du Sahel dont le Niger est membre. Alger a promis par ailleurs son soutien au Niger qui coule sous le poids de graves difficultés économiques.

Vendredi, une délégation algérienne s'est également rendue au Burkina Faso pour discuter de la coopération dans les secteurs minier et des hydrocarbures. Mais il reste à voir si le dégel avec le Niger conduira à un rapprochement similaire avec le Mali, qui accuse l'Algérie de maintenir des liens avec des groupes terroristes le long de leur frontière commune.

Un diplomate malien a déclaré à l'AFP que « le Niger est libre d'entretenir des relations avec qui il veut, à condition que cela ne nuise pas aux intérêts de la confédération ».

Un conseiller de la présidence à Bamako a toutefois déclaré que le Mali aurait dû être « informé des raisons » de cette visite.