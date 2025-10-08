OMC : des prévisions pour 2025 revues à la hausse grâce à l'IA

L'Organisation mondiale du commerce revoit à la hausse ses prévisions de croissance relatives au commerce des marchandises pour 2025. Après un premier semestre exceptionnellement dynamique, la croissance devrait se confirmer d’ici à la fin de l’année.

"La croissance du volume du commerce mondial de marchandises a été plus forte que prévu au premier semestre 2025, avec une hausse de 4,9 % en glissement annuel. Nous prévoyons maintenant que le commerce mondial de marchandises en volume augmentera de 2,4 % cette année", observe Ngozi Okonjo-Iweala, la directrice générale de l'OMC.

Une croissance notamment portée par la hausse des échanges commerciaux sud-sud : "Le commerce Sud-Sud a augmenté de 8 % en valeur d'une année sur l'autre au cours du premier semestre 2025, contre 6 % pour l'ensemble du commerce mondial. Une estimation très approximative suggère que le commerce Sud-Sud impliquant des partenaires autres que la Chine croît encore plus rapidement, avec une augmentation d'environ 9 %. En ce qui concerne le commerce des services, qui continue à dépasser le commerce des marchandises, le nouveau rapport prévoit une croissance de 4,6 % en 2025 en termes de volume", ajoute-t-elle.

L'IA, un secteur prometteur

Parmi les secteurs les plus dynamiques figurent marqué par une augmentation des achats liés à l'intelligence artificielle, une hausse des importations aux États-Unis en raison des préoccupations tarifaires et un développement commercial soutenu avec les pays en développement,

"Le rapport constate que le commerce des produits liés à l'IA a été un moteur essentiel de la forte croissance au premier semestre 2025, le commerce de ces produits ayant augmenté de 20% en glissement annuel en valeur, ce qui représente près de la moitié de la hausse en glissement annuel au niveau mondial, bien qu'il représente moins de 10% du commerce total de marchandises. L'augmentation du commerce lié à l'IA semble avoir été alimentée par des investissements structurels dans l'infrastructure numérique, des semi-conducteurs aux serveurs en nuage", explique Marc Bachetta, économiste principal de l'OMC.

L'OMC prévoit une croissance de 3,5 % pour l'ensemble de l'année.

Les perspectives s'assombrissent pour 2026

Toutefois, la croissance prévue en 2026 a été ramenée à 0,5% (contre 1,8%). La croissance des exportations mondiales de services devrait tomber de 6,8% en 2024 à 4,6% en 2025 et à 4,4% en 2026. Les prévisions pour la croissance du PIB mondial sont de 2,7 % pour 2025 et de 2,6 % pour 2026, selon l'OMC.