Le Burundi a désigné l'ancien président sénégalais Macky Sall comme candidat au poste le plus élevé des Nations Unies, a déclaré lundi un porte-parole de l'ONU.

M. Sall a dirigé ce pays d'Afrique de l'Ouest, dont le gouvernement actuel l'accuse d'avoir dissimulé des données économiques défavorables, de 2012 à 2024. « Le président de l'Assemblée générale a reçu une nouvelle candidature pour le processus de sélection du secrétaire général. Il s'agit de Macky Sall, l'ancien président du Sénégal. Il a été désigné par la République du Burundi », a déclaré La Neice Collins, porte-parole de l'Assemblée générale des Nations unies.

Une source proche de M. Sall a déclaré à l'AFP : « Le Burundi préside actuellement l'Union africaine, et il est important pour le président (Sall) d'avoir une approche continentale. Son combat, en particulier en tant que président de l'Union africaine (de février 2022 à février 2023), a été de faire entendre la voix de l'Afrique au sein des instances internationales. »

Le gouvernement actuel du Sénégal accuse l'ancienne administration de Sall d'avoir dissimulé l'ampleur réelle des problèmes budgétaires du pays. Le processus de sélection du prochain secrétaire général des Nations unies, dont le mandat débutera le 1er janvier 2027, a été lancé en novembre dernier. Chaque candidat potentiel doit être officiellement désigné par un État ou un groupe d'États, mais pas nécessairement par son pays d'origine.

Deux autres candidats ont été officiellement désignés : l'ancienne présidente chilienne Michelle Bachelet et le diplomate argentin Rafael Grossi, qui dirige actuellement l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Le Costa Rica a également proposé l'ancienne vice-présidente Rebeca Grynspan, mais la lettre de candidature n'a pas encore été officiellement soumise à l'ONU.

De nombreux États font pression pour que l'ONU ait sa première femme à sa tête. Le Conseil de sécurité doit entamer le processus de sélection d'ici la fin du mois de juillet. C'est sur recommandation du Conseil que l'Assemblée générale élit ensuite le secrétaire général pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois.