Nigéria : la hausse des prix du carburant frappe les habitants de Lagos

Les Nigérians de Lagos sont confrontés à la hausse des prix du carburant alors que le conflit en cours au Moyen-Orient continue de perturber l’approvisionnement mondial en pétrole et de faire grimper le coût de la vie.

Lundi, dans les stations-service de la ville, le prix de l'essence dépassait les 1 000 nairas (0,73 dollar américain) le litre, suite à la dernière hausse intervenue vendredi dernier.

« Je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais que les prix du carburant allaient baisser. Mais maintenant que c'est arrivé, je crois que j'ai fait le plein deux fois ce week-end. Et ça nous frappe vraiment de plein fouet (c'est trop cher). », a déclaréAdegbola Isaac, chauffeur.

Cette flambée fait suite à une hausse des cours mondiaux du pétrole, les livraisons étant perturbées sur des voies de transit clés telles que le détroit d’Ormuz, un passage vital pour l’approvisionnement énergétique mondial.

« Nous devons faire face à toutes ces dépenses ; les frais de transport ont augmenté, mais les salaires, eux, n’ont pas augmenté. Donc, cela nous affecte. Ce que nous achetions avant, peut-être pour 200 (0,15 $), 300 (0,22 $) ou 1 000 (0,73 $) nairas ; un article qui coûtait 1 000 nairas (0,73 $) coûte désormais 1 500 nairas (1,1 $). Tout augmente. », a expliquéFelicia Iwasa, petite entrepreneuse.

« Ce que je gagne chaque mois et ce que je dépense ont vraiment augmenté, et la situation est vraiment difficile. Quant à mes collègues qui gagnent moins que moi, ils se plaignent beaucoup car les dépenses ont vraiment augmenté alors que les salaires n’ont pas vraiment augmenté, et c’est très difficile pour tout le monde. », a indiquéPaul Joshua, chef de projet.

Les marchés mondiaux de l’essence et du diesel se sont resserrés, les inquiétudes liées à l’approvisionnement faisant grimper les prix et redéfinissant les flux commerciaux, selon les données du secteur.

Bien qu’il soit un producteur de pétrole, le Nigeria dépend fortement des importations de carburants raffinés, ce qui l’expose aux chocs des prix internationaux.