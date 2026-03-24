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Guerre au Moyen-Orient : les détaillants de carburant kényans en rupture

Les stations-service de Nairobi affichent les nouveaux prix du litre d'essence, mardi 2 novembre 2004.   -  
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SAYYID AZIM/AP
By Rédaction Africanews

and AFP, Reuters

Kenya

Les détaillants de carburant au Kenya en rupture de stock en raison de la guerre au Moyen-Orient

Le président de l'association des détaillants indépendants de carburant du Kenya a déclaré à Reuters que des centaines de distributeurs étaient en rupture de stock en raison de la guerre en Iran.

Ce dernier a précisé qu'environ 20 % des points de vente étaient touchés après que l'autorité de régulation eut gelé les prix à la pompe malgré la hausse des coûts mondiaux du pétrole**.**

Les distributeurs devraient commencer à stocker des produits pétroliers en prévision des hausses des prix à la pompe le mois prochain, a déclaré Martin Chomba, président de l'Association des points de vente de pétrole du Kenya (POAK).

Les pays africains sont parmi les plus exposés à la fois aux perturbations de l'approvisionnement et à la hausse des prix, le conflit ayant pratiquement stoppé les livraisons d'environ un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux transitant par le détroit d'Ormuz.

Le Kenya s'approvisionne en carburant exclusivement au Moyen-Orient, dans le cadre d'accords intergouvernementaux conclus avec les producteurs de pétrole brut et les raffineurs du Golfe.

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