Kenya : Plus de 80 morts et 1 200 hectares de terres agricoles inondées

Au Kenya, des villages entiers sont submergés par les eaux dans le comté de Kisumu. La région subit de plein fouet les aléas du climat. Les dernières pluies torrentielles ont tué plus de 80 personnes selon les autorités.

Les crues soudaines auraient endommagé environ 1 200 hectares de terres agricoles, détruisant les récoltes de la saison. Plus de 3 000 familles ont été contraintes de quitter leur domicile dans la communauté de Nyakach, selon les rapports officiels.

Le Mali a libéré plusieurs combattants, djihadistes présumés dans le cadre d’un accord visant à mettre fin au blocus qui empêche la fourniture de carburant à Bamako. Un corridor sécurisé, effectif jusqu'à la fin du mois de mai, devrait permettre de soulager l’économie du pays, asphyxiée par la crise des hydrocarbures.

À São Tomé-et-Principe, des producteurs de cacao se sont lancés dans un projet ambitieux de restauration du couvert forestier. L'initiative TRI – The Restauration Initiative - bénéficie du soutien de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture - dans sa mission de renforcement d'une production durable de cacao.

Au Bénin, le dauphin désigné du président Patrice Talon, s’apprête pour la présidentielle à venir. Romuald Wadagni, 49 ans et candidat de la majorité au pouvoir a dévoilé à Cotonou son projet de société à quelques jours de l’ouverture officielle de la campagne électorale. Le scrutin est prévu pour le 12 avril prochain.

Agenda

Du 25 au 27 mars, c’est le Forum national sur le financement de la santé du Burkina Faso. Le FONAFIS 2026 réunira plus de 400 participants issus de divers horizons, des décideurs politiques aux experts de la santé. Le pays entend mettre en place un système efficace et équitable - pour assurer la souveraineté sanitaire.

La 14e Conférence ministérielle de l'OMC se tiendra du 26 au 29 mars à Yaoundé. Des ministres du monde entier sont attendus dans la capitale du Cameroun pour des échanges autour des défis et opportunités du système commercial multilatéral.

Le 30 mars, c’est l’investiture du président de la Centrafrique. Réélu pour un troisième mandat en décembre dernier, Faustin-Archange Touadéra, prête serment en tant que premier président de la 7ᵉ République. Les autorités centrafricaines prévoient une cérémonie solennelle en présence de plusieurs délégations étrangères et des représentants d’institutions internationales.

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