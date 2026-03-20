Soudan : un refuge qui abrite une centaine d’artistes ayant fui le conflit  

Dans cette école transformée en refuge, vivent une centaine de musiciens. Comme de nombreux citoyens, ces artistes ont fui le conflit qui sévit au Soudan depuis trois ans et ont trouvé un abri ici à Port-Soudan.

"C'est une chance que tous ces artistes se soient retrouvés au même endroit. Je pense que cela aurait été très dur s'ils avaient été dispersés dans différents camps. Ça aurait été très difficile", confie Mohamed Ali Ibrahim, cinéaste soudanais. "Notre rassemblement ici a donné naissance à de nombreuses œuvres artistiques collectives. De nombreux musiciens ont collaboré avec des poètes, ainsi qu’avec des dramaturges qui ont bénéficié de l’expertise de spécialistes de la musique et de photographes. Cela a contribué à rapprocher les gens", ajoute-t-il.

Dans ce refuge, le partage est la devise. Acteurs, scénaristes, peintres ou encore réalisateurs, ils partagent tout : la nourriture, l’argent et même les cafés pris entre deux répétitions. Peu à peu, la nouvelle de la formation d’une communauté d’artistes improvisée s’est répandue, et des gens ont commencé à affluer vers l’école dans l’espoir de collaborer avec ces artistes de renom.

"Ici, il y a des rêves, et la cour extérieure regorge de rêves, d’énergies et d’expériences. Je suis sûr que n’importe qui ici pourrait écrire un livre sur son séjour ici", explique Assem Abdel Aziz, musicien et compositeur soudanais.

Le centre d’El-Rabat est bien loin des innombrables autres centres d’accueil de Port-Soudan, la capitale de guerre de l’armée, où les épidémies et la faim incessante menacent des dizaines de milliers de personnes. Mais comme tout les autres, ces artistes sont arrivés à Port-Soudan, la capitale de guerre de l’armée sur la mer Rouge, épuisés, traumatisés et sans ressources.

"À mon arrivée, il n’y avait même pas de ventilateurs pour nous soulager de la chaleur étouffante. Les gens dormaient sur des nattes à même le sol, sans accès à l’eau", a déclaré à l’AFP Hossam al-Din al-Taher, directeur de la troupe musicale.

Le conflit au Soudan a contraint plus de neuf millions de personnes à se réfugier à l’intérieur du pays.