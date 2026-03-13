Du Soudan à Paris : l’incroyable parcours de l'ex-réfugié Karam Hassan

Né au Soudan en 1987, Karam Hassan n’imaginait pas que sa vie basculerait un jour sur les routes de l’exil. Aujourd’hui cadre et chef de projet chez L’Oréal à Paris, il est également fondateur de l’association La Voix des Réfugiés.

Dans son livre Un rêve plus loin (Albin Michel), il raconte un parcours marqué par la peur, l’exil et la reconstruction.

Fuir le Soudan pour survivre

En 2013, après des études en Inde, Karam Hassan retourne dans son pays natal. Mais à son arrivée à l’aéroport, il est arrêté par les autorités soudanaises. Le régime l’accuse d’appartenir à un groupe d’opposition.

Après un passage en prison, les autorités tentent de le contraindre à devenir informateur dans son propre quartier. Une situation qu’il décrit comme insoutenable.

Face à la pression et à la surveillance permanente, il prend alors une décision radicale : quitter le Soudan. Ses parents, boulangers et parents de sept enfants, lui confient leurs économies, environ 3 000 dollars, pour financer son départ.

Entre espoir et violence

Le jeune homme rejoint d’abord l’Égypte avant d’embarquer sur une embarcation de fortune pour traverser la Méditerranée. La traversée dure neuf jours, dans des conditions extrêmes.

Comme beaucoup de migrants, il doit faire face à la peur constante, au manque d’eau et de nourriture et à l’incertitude de survivre au voyage.

Après son arrivée en Italie, il poursuit sa route jusqu’en France.

Karam Hassan rejoint alors la jungle de Calais, immense campement de migrants où des milliers de personnes tentent de rejoindre le Royaume-Uni. Il y découvre un quotidien marqué à la fois par la solidarité entre exilés et par une grande violence.

Après plusieurs tentatives de passage clandestin, un événement tragique change le cours de sa vie : la mort d’un ami, écrasé par un camion lors d’une tentative de traversée.

Ce drame le pousse à renoncer à l’Angleterre et à demander l’asile en France.

Derrière chaque réfugié, une histoire

C’est à Arras, dans le nord du pays, que Karam Hassan entame sa reconstruction. Il apprend le français en écoutant la radio et la musique française, aidé notamment par une ancienne enseignante qui devient pour lui une véritable “maman de France”.

Il poursuit ensuite ses études, obtient un diplôme universitaire, puis intègre Sciences Po. Quelques années plus tard, il rejoint le groupe L’Oréal, où il travaille aujourd’hui comme chef de projet.

Parallèlement, il crée l’association La Voix des Réfugiés, qui vise à donner la parole aux personnes exilées et à valoriser leurs parcours.

À travers son livre et son engagement associatif, Karam Hassan souhaite rappeler que derrière chaque réfugié se cache une histoire, des talents et des espoirs.