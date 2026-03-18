Soudan : les Forces de soutien rapide célèbrent la prise supposée d'Al-Tina

Des images publiées sur les réseaux sociaux lundi montrent des combattants des Forces de soutien rapide (FSR), tirant en l'air pour célébrer leur prise présumée de la ville d'Al-Tina, dans l'État du Darfou du Nord, à la frontière du Tchad, alors que les combats s'intensifient dans l'ouest du pays.

Les paramilitaires des FSR ont lancé lundi des attaques coordonnées dans la région du Kordofan afin d'isoler une ville stratégique, tout en menant des assauts contre des villes situées le long de la frontière avec le Tchad, ont indiqué des sources au sein des FSR et de l'armée soudanaise.

Des combattants paramilitaires ont simultanément frappé la ville de Bara, dans le Kordofan du Nord, selon une source paramilitaire, ainsi que la ville de Dilling, dans le Kordofan du Sud, selon une autre source de l'armée, s'attaquant ainsi à deux points stratégiques sur la route menant au centre névralgique d'El-Obeid. Les deux sources ont demandé à rester anonymes car elles n'étaient pas autorisées à s'adresser aux médias.

Des combats intenses au Kordofan

Le Kordofan est actuellement le théâtre des combats les plus violents de cette guerre qui déchire le Soudan depuis près de trois ans. Le conflit qui oppose l’armée soudanaise aux Forces de soutien rapide a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué la plus grande crise alimentaire et de déplacements de population au monde.

Des frappes de drones quasi quotidiennes tuent des dizaines de personnes à chaque fois dans toute la région, où des centaines de milliers de personnes sont menacées par une famine massive.

"Nos forces ont repris Bara," a déclaré la source issue des FSR. La ville se trouve sur une route principale reliant Khartoum, la capitale contrôlée par l'armée, à El-Obeid, la plus grande ville du Kordofan. Bara, point de relais clé pour les attaques contre El-Obeid, a changé de mains à plusieurs reprises, tombant pour la dernière fois aux mains de l'armée au début du mois.

À environ 200 kilomètres au sud, les FSR et leurs alliés locaux ont attaqué la ville de Dilling, dans le Kordofan du Sud, "sur trois axes," a déclaré une source militaire à l'AFP. L'armée a brisé en janvier un siège paramilitaire qui durait depuis des années sur Dilling, et les FSR y ont lancé depuis des frappes d'artillerie et des attaques de drones.

À mi-chemin entre Bara et Dilling se trouve El-Obeid, que les paramilitaires tentent à nouveau d'encercler depuis que l’armée a brisé le siège de la ville l’année dernière. Sa prise permettrait de sécuriser l’axe central est-ouest du Soudan, reliant les bastions des FSR dans la région du Darfour à l’est contrôlé par l’armée, et rapprochant les paramilitaires de Khartoum.

Un risque de propagation vers le Tchad ?

L'année dernière, les FSR ont consolidé leur emprise sur l'ouest du Soudan en s'emparant d'El-Fasher, la capitale de l'État du Darfour Du Nord, avant de commettre ce qu'une enquête de l'ONU a qualifié d'"actes de génocide" dans cette région.

Depuis, le groupe a progressé vers l'ouest jusqu'à la frontière tchadienne, en traversant des enclaves contrôlées par les Forces conjointes, un groupe de milices alliées de l'armée.

Les combattants des FSR ont de nouveau attaqué lundi la ville frontalière d’Al-Tina et la localité voisine de Kernoi, selon plusieurs sources.

Des dizaines de milliers de personnes ont déjà fui de l’autre côté de la frontière, et les experts de l’ONU en matière de famine ont averti que les seuils de malnutrition aiguë avaient été dépassés à Kernoi et dans les zones environnantes.

Le Tchad a fermé sa frontière avec le Soudan le mois dernier pour tenter de limiter la propagation du conflit sur son territoire. Quinze soldats tchadiens et huit civils ont été tués lors d'affrontements à la frontière depuis le mois de décembre, selon un décompte de l'AFP.