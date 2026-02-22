Droits de douane annulés : les petites entreprises américaines toujours dans l’incertitude

Vendredi, la Cour suprême des États-Unis a invalidé une partie des tarifs douaniers mondiaux imposés par le président Donald Trump, estimant que l’administration avait outrepassé ses pouvoirs légaux en utilisant une loi sur les pouvoirs d’urgence.

Une décision historique qui constitue un revers majeur pour la politique commerciale actuelle et pourrait avoir des répercussions économiques à l’échelle mondiale.

Pour autant, Trump n’a pas renoncé à sa stratégie : il a annoncé de nouveaux droits de douane mondiaux, d’abord de 10 %, puis relevés à 15 % après le revers judiciaire, utilisant une autre base légale que celle invalidée par la Cour suprême.

Dawn Wagner, propriétaire et chocolatière en chef de Daily Chocolate, une boutique artisanale du Vermont, s’approvisionne en fèves de cacao importées d’Afrique de l’Ouest et d’Amérique centrale. Si elle se dit satisfaite de la décision de la Cour, elle reste sceptique quant à l’impact sur ses coûts de production.

« Je ne suis pas sûre que cela va vraiment changer les choses », confie-t-elle. « Une fois qu’un pic de prix survient, il reste un certain temps. On entend parler des 10 % ou 15 %, et on ne sait toujours pas quand, comment et si cela va nous affecter jusqu’à ce que ça arrive. »

Pour Wagner, la volatilité constante des tarifs douaniers rend difficile toute planification pour son entreprise : « Le processus a été long, et les choses ont changé tellement de fois qu’il est vraiment difficile de s’y retrouver. »

Malgré cette prudence, elle voit dans l’annulation des anciens tarifs douaniers un signe positif, espérant qu’avec le temps la stabilité reviendra et que les coûts liés à l’importation de cacao deviendront plus prévisibles.

La décision de la Cour suprême, rendue par 6 voix contre 3, invalide les tarifs imposés par Trump en vertu d’une loi sur les pouvoirs d’urgence, y compris les tarifs « réciproques » appliqués à presque tous les autres pays. Mais avec les nouveaux droits de douane temporaires de 15 %, la situation reste complexe pour de nombreux petits entrepreneurs comme Dawn Wagner, qui doivent composer avec un environnement commercial incertain.