Nigeria : comment protéger les soignants contre la fièvre de Lassa ?

Au Nigeria, en seulement une semaine, six agents de santé ont été infectés par la fièvre de Lassa, une maladie hémorragique virale aussi redoutable qu’Ebola.

Depuis le début de l’année, ce sont 37 soignants qui ont contracté le virus en première ligne. Selon le Centre nigérian de contrôle des maladies, 65 nouveaux cas ont été confirmés la semaine dernière, soit une légère baisse par rapport à la semaine précédente. Mais la menace reste bien réelle : chaque année, des milliers de personnes meurent de cette fièvre en Afrique de l’Ouest, souvent faute de diagnostic à temps.

Des cas ont été signalés jusqu’aux États-Unis, en Afrique du Sud, et même en Chine. Une propagation qui rappelle les craintes soulevées par Ebola. Face à cette urgence, les autorités sanitaires appellent à renforcer les mesures de protection et à accélérer la détection des cas.